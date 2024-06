Por qué no existe un 'genocidio palestino'

Por: Omar Eduardo Bohórquez Mahecha |

junio 18, 2024

1.- Definición: El genocidio se define como el delito perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso[2]. Esta misma definición de la ONU diferencia los actos perpetrados de la intención, así: La definición de genocidio consta de dos elementos: el elemento físico (los actos perpetrados) y el elemento mental (la intención). La intención es el elemento más difícil de identificar. Para constituir un genocidio, debe demostrarse que la parte de los perpetradores tenía la intención de destruir físicamente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso (…) Es la intención especial, o dolus specialis, lo que hace que el delito de genocidio sea único. Para constituir un genocidio, también debe determinarse que las víctimas han sido atacadas de forma deliberada (no de forma aleatoria) por su pertenencia real o percibida a alguno de los cuatro grupos protegidos por la Convención. Esto supone que el objetivo de la destrucción debe ser el grupo, como tal, o incluso una parte de él, pero no sus miembros como individuos. Bajo esta definición se necesita el elemento físico más el elemento mental para configurar el genocidio.

2.- Casos generalmente aceptados: No fue sino hasta el Holocausto judío de la II Guerra Mundial, que vino a asumirse y definirse el genocidio, con la Convención de 1948. Entonces, ¿qué sucesos se aceptan generalmente como genocidios? Aquí empiezan los problemas, puesto que intereses nacionales, políticos, personales etc. lanzan indiscriminadamente, pero sin sustento, acusaciones de genocidio. En Turquía no se acepta un genocidio armenio, y, peor aún, existen algunos que niegan el Holocausto judío. Amnistía Internacional reconoce como genocidios[3] el Holocausto judío, el de Ruanda, el de Camboya, el de Bosnia y como genocidios del siglo XXI cita el de los yazidies (Irak) y el de los rohingyas (Birmania). Como se denota, AI no incluye el caso palestino ni el armenio.

3.- Holocausto judío. Para ir entrando en materia, veamos las cifras del Holocausto o genocidio judío, donde se estima que los nazis exterminaron a unos 6 millones de judíos, cuando el número aproximados de judíos en Europa era de unos 9.5 millones[4], esto es, la eliminación en el lapso de unos cuatro años fue de cerca del 63%. Ahora bien, en el caso del Holocausto, fue claro que existió el elemento físico, esto es, los actos efectivos, abiertos, visibles, junto con el elemento mental, esto es, la intención, plasmada en la doctrina de la “Solución Final” y en la tristemente célebre Conferencia de Wannsee. Del genocidio de Ruanda se estima que los hutus en casi 100 días exterminaron al 75% de la población tutsi[5].

Agreguemos que en el caso de Ruanda se habla de 8.000 muertes diarias, y en el caso del Holocausto tenemos un tenebroso promedio de casi 6.500 muertes diarias entre mayo de 1942 y diciembre de 1944[6].

4.- Caso palestino. Aceptemos que el conflicto palestino-israelí inicia en 1948 con el plan de partición de las Naciones Unidas y la efectiva creación del estado de Israel, conflicto que se intensifica periódicamente, donde el último recrudecimiento tiene lugar con los ataques terroristas de Hamás a civiles israelíes del 7 de octubre de 2023, y la consiguiente reacción israelí.

4.1.- El consistente aumento de la población palestina: Veamos un indicador clave[7] y es el sostenido aumento, sin decrecimientos, de la población palestina, En 1970 la población palestina sólo en los territorios que eventualmente conformarían un futuro estado palestino (Cisjordania, Gaza, Jerusalén este) era de 1.124.649, en 1980 de 1.509.183, en 1990 de 1.978.248, en el 2000 de 3.053.000, en 2010 de 4.023.000 y en el 2022 de 5.355.000. Y hago la diferencia por cuanto, si tenemos en cuenta palestinos que viven en Israel (si, en Israel viven palestinos), en otros estados árabes, en el resto del mundo, la cifra llega a un total cercano a los 10 millones para el año 2009.

Una nota del diario The Guardian UK del año 2008[8], usando datos de la Oficina Palestina de Estadísticas, concluye que Palestina tiene una de las poblaciones con mayor tasa de crecimiento del mundo, con aumentos del 30% respecto de los 10 años anteriores.

Y tampoco es un secreto que los palestinos tienen grandes esperanzas en que sus altísimas tasas de natalidad se vuelvan un elemento que incline la balanza a su favor en el conflicto con Israel y lo cierto es que lo están logrando, puesto que no solo superaron la tasa de fertilidad de Israel sino que ya sobrepasaron su población[9].

Así las cosas, si lo ponemos en términos de exterminio efectivo de una población (como se vio, 63% en el Holocausto judío, 75% en el caso de los tutsis de Ruanda), pues concluyamos que Israel no ha sido muy eficiente en eso de “tratar” de destruir total o parcialmente el grupo étnico palestino, ¡todo lo contrario! La población palestina no ha hecho sino aumentar. Este solo hecho bastaría para mandar al traste las acusaciones de “genocidio” palestino a manos de Israel.

4.2.- Body count: Desde los ataques a Israel del 7 de octubre de 2023 y hasta abril de 2024 se cifran en 32.916 las muertes del lado palestino[10] (donde muchas de esas bajas acaecieron en combate o algo parecido al combate). Eso nos da un promedio de 188 muertes diarias, baremo muy lejano de los 6.500 – 8.000 muertes diarias en el Holocausto judío y el ruandés. En el genocidio bosnio se produjeron más de 8.000 muertes en el transcurso de una semana en la conocida como Masacre de Srebrenica[11]. Si nos vamos a las cifras desde 1948, donde se estiman en cerca de 100 mil las muertes de palestinos hasta el 2020, nos da un promedio diario de 3.75 fallecidos.

4.3.- En cuanto al elemento mental o la intención, obligatorio para concluir un crimen de genocidio, digamos que -volviendo al argumento del aumento de la población- así en el gobierno israelí existiera una intención de “exterminio” del pueblo palestino, pues de poco o nada les habría servido. Por lo demás, no hay la menor evidencia de la intención, de un tal plan o estrategia de eliminación de la población palestina, a diferencia de los ejemplos nazi, ruandés y bosnio. Y finalmente, ¿cómo presumir la existencia de semejante intención, cuando en los Acuerdos de Oslo de 1993, rechazados por Yasser Arafat, Israel le estaba dando a Palestina prácticamente todo lo que pedía, o cuando en el 2005 Israel se retiró de la Franja de Gaza y de Cisjordania para entregarle su control a los palestinos?

4.4.- Las víctimas del lado palestino: ¿Cuál era el perfil de las víctimas del Holocausto judío, bosnio y ruandés? Civiles, indefensos, desarmados. En la II Guerra Mundial los judíos no tenían un estado, por ende no tenían un ejército o una fuerza de defensa. Similar situación sufrieron los tutsis en Ruanda y los musulmanes bosnios en Yugoslavia, inermes, indefensos, frente al poderío de los hutus y de los serbios.

¿Cuál es el perfil de las víctimas del lado palestino? Como quiera que Palestina no es un estado formalmente aceptado, no tiene un ejército regular. Los ataques a Israel provienen de grupos armados irregulares (Hamás, en su época la Jihad Islámica, Al Fatah o la OLP) que se camuflan entre la población civil para efectuar dichos ataques, que usan a civiles como escudos humanos, que utilizan edificaciones civiles incluyendo hospitales, escuelas, para lanzar ataques a Israel. La población civil, bien por simpatía, bien por coacción, se presta a este juego. Cuando viene la respuesta israelí, esos integrantes de organizaciones irregulares y terroristas, se mezclan con la población civil, con el consiguiente coste en muertes de civiles lo que, hay que aceptarlo, se intensificó desde los ataques del 7 de octubre de 2023. Dicho de otra forma, Palestina no es un estado indefenso o inerme o desarmado, no, recurre a la guerra de guerrillas, al conflicto de baja intensidad, a los disturbios o intifada, al ataque terrorista, como mecanismo de lucha, y en ese marco es que ocurren sus bajas (combatientes irregulares), maximizadas -a voluntad de Hamás en este caso- al usar a los civiles como escudo y cobertura.

4.5.- Principio de proporcionalidad. Es aquel principio del DIH según el cual se prohíben los ataques indiscriminados y (…) según el cual las partes deberán evitar causar incidentalmente muertos o heridos entre la población civil o daños a bienes de carácter civil que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista[12], principio que -como se denota- acepta que en los conflictos militares siempre habrá bajas civiles. Así las cosas y en gracia de discusión, los posibles excesos de Israel en su respuesta a los ataques del lado palestino, no serían genocidio, sino hechos violatorios del principio de proporcionalidad del DIH.

5.- Conclusiones: Cuando Israel se excede o se equivoca en sus respuestas a los ataques del lado palestino (lo que sucede, entre otras, por el uso como escudo de la población civil por parte de Hamás), puede estar entrando en los terrenos propios del DIH por violación del principio de proporcionalidad, pero, se reitera, a título de eventos puntuales y coyunturales, nunca como parte de una estrategia o plan diseñado en aras de exterminar a la población palestina, la cual -como se ha demostrado- aumenta día a día.

Por lo demás, reseñar que Israel es la única democracia de Oriente Medio, sometido primero a la guerra convencional de parte de sus vecinos, luego al conflicto irregular y al terrorismo de parte de los palestinos, sometido a la hipocresía del ideario progresista (“woke”[13]) occidental, que perdona todas las atrocidades palestinas pero no perdona el más mínimo exceso o error del lado israelí.

Así las cosas, referirse a un “genocidio” palestino a manos de Israel, es un gran despropósito. Y señalar ligera e irresponsablemente a Israel de cometer genocidio, más aún, cuando se hace con fines de manipulación de la opinión pública, con fines político/populistas, es mofarse de las verdaderas víctimas de genocidios, es distorsionar y banalizar el verdadero contenido del término, y así, dificultar la prevención y castigo de los genocidios que se puedan cometer en el futuro.

[1] Abogado de la Universidad Externado de Colombia, con postgrados en la Universidad Complutense de Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, con experiencia en la Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Jaime Granados Peña & Asociados, socio fundador de Bohórquez & Umaña Consultores S.A.S, actualmente abogado litigante y consultor.

[2] https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/Genocide%20Convention-FactSheet-SP.pdf . Cita como actos que constituyen genocidio: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.

[3] https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/que-es-un-genocidio/ .

[4] https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/remaining-jewish-population-of-europe-in-1945 .

[5] https://es.wikipedia.org/wiki/Genocidio_de_Ruanda .

[6] En mayo de 1942 se producen las primeras muertes por gaseamiento, en diciembre de 1944 se producen las últimas muertes y las SS tratan de desmantelar las evidencias de los campos de concentración. Ver:

https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/cronologia-del-holocausto-1-de-septiembre-de-1939-2-de-septiembre-de-1945 .

[7] https://datosmacro.expansion.com/demografia/poblacion/palestina .

[8] https://www.theguardian.com/world/2008/feb/11/israelandthepalestinians.population .

[9] https://elpais.com/diario/2005/01/06/internacional/1104966018_850215.html .

[10] https://www.bbc.com/mundo/articles/cd178m5pd3ko citando fuentes del Ministerio de Salud palestino, controlado por Hamás. Naturalmente hay que tomar con beneficio de inventario la cifra de esta fuente.

[11]https://www.myt.org.mx/memoria_url/genocidio#:~:text=Se%20calcula%20que%20en%20menos,a%20huir%20de%20sus%20hogares . Entre 1992 y 1995 se produjeron cerca de 100 mil muertes.

[12] https://www.icrc.org/es/doc/war-and-law/conduct-hostilities/methods-means-warfare/overview-methods-and-means-of-warfare.htm .

[13] https://www.elconfidencial.com/cultura/2024-02-27/woke-que-significa_3838667/ .