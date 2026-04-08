- El tradicional Oma, pionero del café moderno, ahora en manos costarricenses, busca superar sus dificultades económicas

Los Biermann, trajeron la costumbre europea hace 60 años, luego fue una marca de café y Messofood que la compró debe frentear la reorganización en la Supersociedades

Uno de los cafés más tradicionales de Colombia atraviesa una situación compleja. La cadena Oma enfrenta dificultades por pasivos cercanos a los 114 mil millones de pesos. Lejos quedaron los días en que los clientes hacían fila para disfrutar de su café gourmet. Durante más de 50 años, Oma fue un referente en el país por ofrecer un ambiente acogedor, con un estilo tipo parisino donde era posible pasar la tarde degustando café de alta calidad.

Café Oma fue fundado en 1970 en Bogotá, específicamente en la carrera 15 con calle 82. En sus inicios, el lugar era atendido por Marlene de Martignon y su madre, Gerda de Biermann, conocida como “Omita” (abuelita en alemán), apodo que dio origen al nombre Oma. Con el tiempo, el negocio creció y abrió múltiples locales en el país, consolidándose como una marca emblemática del consumo de café gourmet.

Sin embargo, hoy Oma forma parte del grupo centroamericano Mesofoods, liderado por el CEO Marlon Masis. El ejecutivo enfrenta una coyuntura compleja, en parte derivada de los efectos de la pandemia, periodo en el que la marca sintió con fuerza la caída de clientes debido a las restricciones de movilidad. Actualmente, Oma cuenta con 471 empleados y cerca de 91 locales en todo el país.

No es la primera vez que la compañía atraviesa dificultades. En 2019, Oma tuvo que cerrar varios establecimientos como consecuencia de años de pérdidas acumuladas, que en 2018 alcanzaron los 29.216 millones de pesos. A esto se sumó un modelo de negocio basado en espacios amplios y cómodos para largas estadías, menos rentable frente a formatos más ágiles centrados en la venta rápida en barra. Aun así, ese concepto tradicional siguió siendo parte de su identidad y atractivo.

Ahora, el fondo Mesofoods, de origen costarricense, debe encontrar una nueva salida para Restacafé S.A.S., razón social de Oma. Con el acompañamiento de la Superintendencia de Sociedades, liderada por Billy Escobar, se busca evitar escenarios más críticos como una eventual liquidación. La apuesta no solo es financiera, sino también estratégica: redefinir el papel de Oma en un mercado que ha cambiado profundamente en hábitos, competencia y expectativas del consumidor.

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