- El contratista que tiene que dejar con agua el colegio-universidad del Catatumbo que Petro inauguró sin servicios

Localizado en El Tarra, fue una de las obras que el Mineducación aceleró, y ahora Proexi Ingeniería, liderada por Andrea Suárez, deberá construir el acueducto

El pasado 3 de diciembre de 2025 el presidente Gustavo Petro inauguró el colegio-universidad de El Tarra, en Norte de Santander. En medio del evento, el mandatario aseguró que la construcción ya estaba lista. Sin embargo, la realidad parece ser otra: meses después, en el lugar no se ha dictado una sola clase.

Aunque las instalaciones físicas están terminadas, el colegio-universidad no cuenta con suministro de agua, ni gas, ni energía eléctrica, ni conexión a internet. Los equipos adquiridos, pese a estar disponibles, no han podido ser instalados ni utilizados. Sin electricidad, estas herramientas representan más un accesorio que un recurso educativo funcional.

Ante esta situación, se tomó la decisión de no iniciar actividades académicas hasta que se subsanen las fallas y se garantice el funcionamiento básico del campus. Mientras tanto, cientos de estudiantes continúan a la espera de una solución concreta que les permita acceder a las instalaciones prometidas.

En El Tarra (Norte de Santander), los 391 estudiantes del colegio y los 220 alumnos de programas técnicos y superiores siguen esperando la instalación completa de los servicios. A pesar de esto, el contratista Técnicas Innovadoras en Construcción asegura haber cumplido con el contrato, cuyo valor asciende a 8.380 millones de pesos. Estos recursos provinieron del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa.

No obstante, uno de los problemas clave radica en vacíos dentro del contrato inicial, en el que no se especificó claramente quién debía encargarse de la instalación del sistema de agua. Esta omisión ha generado retrasos significativos y ha obligado a iniciar nuevos procesos para resolver la situación.

Debido a la falta de un sistema de acueducto funcional, se abrió una nueva licitación para la construcción de la línea de conducción que abastecerá el complejo educativo. El contrato, por un valor de $765.837.319, fue adjudicado a la empresa Proexi Ingeniería, cuya representante legal es Andrea Katerine Suárez.

Proexi Ingeniería fue constituida el 19 de enero de 2018 en la Cámara de Comercio de Ocaña, Norte de Santander. En la región, la empresa ha ejecutado varios contratos, entre ellos la construcción de estufas ecoeficientes en la zona rural del municipio de Convención, por un valor de $1.218.352.665 en 2023.

En el caso del colegio-universidad de El Tarra, la empresa tenía como fecha límite de entrega el 23 de diciembre de 2025. Sin embargo, diversos retrasos y situaciones de fuerza mayor, ajenas al contratista, han impedido cumplir con el cronograma establecido. Actualmente, se espera que la obra del acueducto sea finalizada durante este año.

A esto se suma la incertidumbre sobre la instalación de los demás servicios necesarios para el funcionamiento del plantel. La falta de coordinación entre las distintas fases del proyecto evidencia un problema.

Mientras tanto, la comunidad educativa continúa en un limbo. Estudiantes, docentes y familias ven cómo una infraestructura que fue presentada como terminada permanece inutilizada, convirtiéndose en otra obra a medias, coloquialmente conocidas como los elefantes blancos que afectan a varios proyectos públicos en el país.

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