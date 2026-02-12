Uno de los dueños del Independiente Santa Fe terminó multado por la Supersociedades en cabeza de Billy Escobar

Haber ocultado la verdad sobre su relación con el club del cual es uno de los principales accionistas llevó al empresario Diego Perdomo a responder con $ 65 millones

Diego Perdomo, el empresario que desde el año 2021 se hizo al 85 % de las acciones de Independiente Santa Fe, tendrá que pagar $65 millones por no revelar oportunamente el control respecto del conglomerado conformado con Perlun S.A.S., Independiente Santa Fe S.A., La Tienda Roja S.A.S., Santa Fe de Bogotá S.A.S. y La Piel del León S.A.S.

La información fue revelada por Billy Escobar, quien está al frente de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinó que el empresario Perdomo, siendo persona natural, está obligado a informar acerca del control que ejerce sobre grupos empresariales y situaciones de control a su cargo.

Diego Perdomo es un ingeniero civil del Huila, quien ha estado al frente de los equipos femeninos de Atlético Huila y posteriormente Santa Fe. A partir de 2021, su empresa, Perlun S.A.S, adquirió la mayor parte del equipo Santa Fe masculino, con lo que reemplazó a César Pastrana.

La compañía Perlun S.A., una constructora de la que Perdomo es propietario, se acogió a la ley de Insolvencia de la Ley 1116 de 2006 en el año 2023, luego de cesar pagos con sus acreedores por más de $11 mil millones, y tener unas deudas por un valor de $ 15.993 millones. Por este motivo, Eduardo Méndez asumió la presidencia del club.

En teoría, la situación legal de Santa Fe cambió en ese momento, y Perdomo, si bien seguía con fuerza en el equipo ya no era su principal accionista. No obstante, cuando los funcionarios de la Supersociedades miraron en 2025 los documentos del conglomerado de empresas: Perlun S.A.S., Independiente Santa Fe S.A., La Tienda Roja S.A.S., Santa Fe de Bogotá S.A.S. y La Piel del León S.A.S. el nombre de Perdomo sobresalía, lo que llevó a la multa en cuestión.

