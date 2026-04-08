- Un exitoso ejecutivo liderará la expansión que se propone Monteoro Minerals en busca de más oro y cobre en Colombia

Bob Neill , el CEO de la minera canadiense es reconocido por movidas en el sector como las venta de las minas Gramalote y La Colosa a AngloGold Ashanti

La compañía canadiense Monteoro Minerals Ltd. ha iniciado un proceso de reestructuración estratégica con el objetivo de acelerar sus actividades de explotación aurífera en Colombia. El liderazgo de la nueva entidad estará encabezado por Robert “Bob” Neill (CEO), quien cuenta con más de 20 años de experiencia operativa en Colombia.

Neill se inició en 2011 como director de Trident Gold Corp. al mismo tiempo que administraba el Grupo Bullet, ambos cargos desde Medellín. Luego, entre 2014 y 2015, fue director de Cordoba Minerals Corp., también en Medellín, y desde enero de 2014 es el CEO del Grupo Bullet, especializado en la extracción de cobre, tierras raras, litio y oro.

La trayectoria de Neill le ha permitido consolidar un enorme portafolio de licencias mineras. Cabe destacar que, bajo su gestión, el Grupo Bullet ha liderado transacciones de gran relevancia como la venta de las minas Gramalote y La Colosa a AngloGold Ashanti, y el control de la mina Buriticá, vendida a Zijin Mining por 1.000 millones de dólares.

Monteoro se fusiona con 1287401 B.C. Ltd.

Mediante un acuerdo de fusión inversa con la firma 1287401 B.C. Ltd., también de origen canadiense, la nueva empresa busca su salida a la Bolsa de Toronto. Esta operación, programada para ejecutarse durante el presente mes de abril, contempla la adquisición total de Monteoro por parte de 1287401 B.C. Ltd., facilitando así la consecución de una financiación de hasta 17 millones de dólares canadienses (aproximadamente USD 12,2 millones) destinados a intensificar la exploración de oro y cobre en territorio colombiano.

Bajo el esquema de financiamiento máximo previsto, la estructura accionaria de la entidad resultante se distribuirá en un 85,4 % para los actuales accionistas de Monteoro, un 0,6 % para los de 1287401 B.C. Ltd. y un 14 % para los nuevos suscriptores de la oferta. Una vez finalizada la reorganización, Monteoro operará como subsidiaria de 1287401 B.C. Ltd., una entidad especializada en la identificación y evaluación de activos corporativos para su adquisición estratégica

A pesar de no contar con una plataforma web activa en la actualidad, Monteoro posee un portafolio que supera los 1,2 millones de hectáreas en Colombia. Su proyecto insignia, La Ruana, destaca por albergar cinco centros de pórfido de oro y cobre, y vetas de oro y plata en una franja de 3 km en el Cinturón Medio del Cauca.

Asimismo, la compañía desarrolla el proyecto La Marquesa en Yolombó, Antioquia, cuyo nombre rinde homenaje a Doña Bárbara Caballero y Alzate, figura histórica que desafió las convenciones coloniales al gestionar minas de aluvión y acumular una fortuna que la convirtió en símbolo de liderazgo femenino regional en el siglo XIX.

El consejo de administración en esta nueva etapa se completará con figuras de amplia trayectoria en el sector: el argentino Gustavo Koch; el canadiense Robert Shaw, exintegrante de AngloGold Ashanti con experiencia en los proyectos La Colosa y Gramalote, y Marc Prefontaine, expresidente de Grayd Resources. Estos nombramientos están sujetos a la aprobación formal de la Bolsa de Toronto y de los accionistas de la compañía.

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