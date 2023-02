¿No la supera? El tatuaje de Epa Colombia que su ex Diana Celis no se quiere borrar

.Publicidad.

Una de las separaciones más escandalosas en el mundo digital en Colombia fue la de Epa Colombia y la jugadora del Deportivo Cali, Diana Celis. Meses después de haber hecho pública su decisión de terminar la relación, la futbolista anunció que demandaría a la influencer para que se reconociera la unión marital de hecho.

A raíz de eso, se generaron todo tipo de comentarios desde quienes decían que Epa Colombia era una mala expareja, como hasta aquellos que decían que la futbolista solo quería dinero.

Meses después, no se sabe que ocurrió con la demanda, sin embargo, los seguidores de Diana Celis no dejan de preguntarle por los recuerdos que tiene de Epa Colombia.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas, le preguntaron que porqué no había borrado las fotos con su exnovia y que si se iba a borrar el tatuaje que se habían hecho mientras aún eran pareja.

La futbolista aseguró que a pesar de que borre las fotos y todo lo relacionado con la también empresaria esto no cerraría el ciclo, además de que ella ya sanó la herida.

“Yo creo que bajar las fotos con Daneidy no significa cerrar un ciclo del todo, para mí no, creo que cerrar un ciclo del todo es sanar, y yo ya sané. Yo estoy bien gracias a Dios, yo ya estoy tranquila. Bajar una foto no significa estar bien conmigo misma, creo que eso va desde el interior de uno, no sé, es lo que pienso”, dijo respondiendo a su seguidor.

Posteriormente, indicó que no va a tapar, ni borrar el tatuaje porque así lo hiciera siempre en su cabeza sabría que lo tuvo en algún momento.

