¿Por pura venganza? Las verdaderas razones por las que Diana Celis quiere quitarle todo a Epa Colombia

.Publicidad.

Esta semana se conoció el nuevo lío legal de la influenciadora Epa Colombia, a raíz de la demanda que le impuso su expareja la jugadora del Santiago Morning, Diana Celis. Su relación duró alrededor de seis años y tras fuertes rumores de una separación, en febrero, confirmaron que ya continuaban juntas.

Aparentemente buscando un beneficio económico la futbolista está reclamando para que se reconozca la unión marital de hecho. Con esto Celis pretende obtener la mitad de los bienes que fueron adquiridos durante la relación.

-Publicidad.-

Vea también: La demanda que pondrá contra las cuerdas a Epa Colombia

Por su parte, Epa Colombia señaló que ella en el pasado ya había remunerado económicamente a su expareja y que en su momento, a Celis la buscaron muchos abogados para asesorarla legalmente y “pelear” por el 50% de las adquisiciones.

Publicidad.

“Yo no me casé, pero luego de dos años, tú tienes que darle algo de lo que tú tienes a esa persona. Los abogados querían el 50 y me demandaron, pero yo le dije que habláramos para que conciliáramos y ella qué quería. Ella se quedó con el apartamento del Olaya, el de Bochica, la casa del Restrepo, una suma de 500 millones, las dos motos, el carro y creo que obré super bien. Yo no me podía quedar donde alguien no me estaba apoyando” Afirmó la influenciadora en sus historias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐃𝐈𝐀𝐍𝐀 𝐂𝐄𝐋𝐈𝐒 (@diana.celis5)

Tras las declaraciones de Epa Colombia, Diana Celis también se pronunció y dio su versión de los hechos, señaló que ella siempre ha obrado bien y hasta tildó de mentirosa a la creadora de contenido.

“Tú me fallaste, no fui yo, asi que respeta a la mujer que te entregó todo durante 6 años. Te di lo mejor de mí (...) Duele que hables mal y digas mentiras de la persona que estuvo con Daneidy Barrera o como te decían, La Chama", escribió en una historia la futbolista.

Además de esto, le deseo lo mejor a Epa y aseguró que ella era lo mejor que tenía. “Te amo y mereces lo mejor del mundo, pero te repito, haz las cosas bien y no dañes a nadie por reproducciones o aceptación en la sociedad”, aseveró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rechismes (@rechismes)