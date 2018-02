El sufrimiento es una urgencia médica

Dos síntomas. Visión doble “leve” y una pupila más dilatada que la otra, (descubierta por alguien neófito). Dos molestias en apariencia no muy significativas porque solo duraron 30 minutos. Sin embargo, al ojo del conocedor, posiblemente catastróficas, en primera instancia. Inicia el sufrimiento. O un tumor o un aneurisma cerebral. Tan fue así que el médico recibió al paciente en su consultorio solo tres horas después de pedir cita. Y los exámenes se realizaron en un lapso de 36 horas. No fue en urgencias, fue en consulta externa. De allí el asombro en la celeridad con que todo sucedió. El veredicto, pocas horas después, afortunadamente sin lesión. Cesa el sufrimiento.

En este caso la “urgencia”, no era de vida o muerte inmediata. Tampoco de un dolor severísimo. Probablemente no habría calificado en el triage de un servicio de urgencias para atención allí. Muy posiblemente habría sido referido a consulta externa. ¡Y con nuestro sistema …! La urgencia fue para quien dio la alarma de lo que podría significar y de allí en adelante, compartida, dicha urgencia, por toda la familia.

El sufrimiento fue el producido por la angustia de un futuro con muchas posibilidades de enfermedad discapacitante o mortal. Es la antelación en nuestra mente, lo que conlleva emociones perturbadoras, sufrientes en sí mismas. Aquí la urgencia –la necesidad de un diagnóstico rápido- aparece, no como está establecida en los códices médicos, sino al seno de la persona humana, su familia y allegados. La urgencia del conocimiento certero de lo que sucede. La urgencia de enfrentar este nuevo reto que la vida nos presenta, con acciones lo más prontas posibles. Saber que ya se está actuando alivia el sufrimiento, en toda circunstancia, no solo en la salud. La incertidumbre es lo peor para una mente no entrenada. (y casi nadie la tiene entrenada para ello, para lidiar positivamente con la falta de certeza, ante la ausencia de una verdad establecida).

Recuerdo cuando, como fisiatra, me solicitaron con “urgencia” realizar una electromiografía en un niño con posible distrofia muscular. No era urgencia en términos académicos, pero sí humanos. Lo aprendí allí cuando la madre del niño me explicó lo difícil – y sufriente- que sería pasar el fin de semana sin “saber”, con un diagnóstico catastrófico recién emitido por el neurólogo. Todo diagnóstico médico nos cambia la vida, y ello puede significar sufrimiento.

Un tipo de sufrimiento es el que sucede ante la angustia de las suposiciones, de lo desconocido, previo al diagnóstico. Es este el que debe volverse urgencia médica, en el interior de nuestra profesión. Otra clase es el que se instala luego, ante la certeza ya establecida por un diagnóstico, y el cambio de vida que vendrá con discapacidad o muerte.

El sufrimiento aparece cuando la vida nos cambia sin nosotros pedirlo, decidirlo o escogerlo. Y obviamente cuando lo que llega lo juzgamos de negativo, de malo, de catastrófico (excúsenme la repetición de este término, muy diciente por cierto). Allí, repito, solo actuar y llegar al conocimiento, alivia. Por ello tan urgente es un dolor físico, como un dolor emocional, del alma. Ambos requieren nuestra prontitud, como médicos, en responder a ellos. Ya que aliviar el sufrimiento es un imperativo de la profesión, así como lo es el tratar de curar. No siempre curamos, pero siempre podemos aliviar.

Esta postura con respecto al sufrimiento, como urgencia médica, es muy clara. La invitación a reflexionar y adoptar una actitud proactiva al respecto, está establecida. Esto es ejercer desde el humanismo. Ejercer la medicina como lo que es: arte y ciencia.

