- La operación retorno de la Cancillería se ha quedado corta frente a los colombianos indocumentados en los EE.UU.

La demanda de colombianos que quiere regresar al país ha crecido y el gobierno de Trump ya declaró que no va seguir organizando los vuelos de repatriación

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, en 2026 se han realizado cinco vuelos humanitarios entre EE. UU. y Colombia, y a lo largo de 2025 contabilizaron 57. El más reciente fue el 20 de febrero de 2026, cuando cerca de 110 ciudadanos colombianos regresaron al país provenientes de Estados Unidos, entre ellos, seis menores de edad. A su llegada, los recibió la canciller colombiana, Rosa Villavicencio. Se espera que el número de vuelos aumente debido a las políticas migratorias de Trump.

En medio de cuartos cerrados y bajo la vigilancia cercana de los agentes del Immigration and Customs Enforcement (ICE), colombianos como Jhonathan Gamboa buscan regresar al país. El deseo de vivir el llamado sueño americano (American Dream) resultó ser solo una fantasía sin mayor sustento. En lugar de ganar en dólares, a los inmigrantes los esperaba la incertidumbre de las deportaciones, encarnadas en hombres con gafas negras que trasladan a las personas en camionetas oficiales. Los agentes siguen las órdenes del presidente Donald Trump.

En sus discursos, Trump ha dicho de manera explícita: “El primer deber del Gobierno es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales”. Bajo esa lógica, se imponen barreras a la inmigración de ciudadanos del llamado tercer mundo, como Colombia; se incrementan las redadas del ICE en ciudades como Chicago, Miami o Mineápolis, y aumenta el número de personas en condición irregular trasladadas a centros de detención migratoria. Por otra parte, también se ofrecen incentivos para regresar de manera voluntaria. Por ejemplo, en mayo de 2025 se realizó un vuelo con migrantes irregulares que decidieron retornar. Varios de ellos han solicitado apoyo a la Cancillería colombiana.

En Estados Unidos, Colombia cuenta con 12 consulados principales y, con la reciente apertura de cinco nuevos puntos en Seattle, Charlotte, Denver, Dallas y Phoenix, el número total ascendió a 17. Sin embargo, los consulados de Miami, Nueva York, Orlando, Houston, Newark y San Francisco son los que reciben el mayor número de solicitudes de diverso tipo. Uno de los trámites más frecuentes, por ahora, es la solicitud de retorno voluntario.

