El sendero turístico que lleva a las montañas de Bogotá al que Galán le metió $600 millones para recuperarlo

La recuperación del Las Delicias se realizó con apoyo del IDU, UAESP, Acueducto de Bogotá y Enel, tendrá accesos e iluminación y puntos de avistamiento de aves

La quebrada Las Delicias tiene otra cara. Entre el agua que baja por los cerros y el verde que se abre paso entre los árboles, el sendero que durante años fue un lugar deteriorado volvió a recibir una intervención que busca devolverle su vocación de paseo, naturaleza y encuentro. El cambio alcanza más de 20.700 metros cuadrados de espacio público entre las calles 60 y 60A, en Chapinero, donde el puente, los accesos y las zonas ambientales fueron renovados para que caminar junto a la quebrada vuelva a ser parte de la vida del sector.

Ahora hay iluminación, paisajismo, señalización, nuevo mobiliario y espacios pensados para mirar hacia arriba y descubrir las más de 50 especies de aves que habitan este corredor de los Cerros Orientales, rodeado por cerca de 8.500 árboles. La transformación, que tuvo una inversión superior a los $610 millones por parte del DADEP, busca también fortalecer el senderismo y el turismo en una quebrada cuyo proceso de recuperación comenzó en 2009 y que hoy abre sus recorridos gratuitos los fines de semana y festivos.

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Una quebrada y miles de metros cuadrados de naturaleza son recuperados

La Alcaldía de Bogotá, a través del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Unidad Administrativa Especial de Servicios públicos (UAESP), la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), el Jardín Botánico y las Secretarías de Ambiente, Integración Social, Educación y seguridad conformó la red de instituciones distritales que sacó adelante el proyecto

Enel, CorpoDelicias, la Junta de Acción Comunal de Bosque Calderón y el Colegio Simón Rodríguez, también hicieron parte del equipo de trabajo, que en forma conjunta intervino y recuperó más de 20.700 metros cuadrados de espacio público, con lo que se logró una verdadera transformación en el sendero, el puente y zonas ambientales de la quebrada las Delicias.

El objetivo de la Alcaldía de Galán con esta intervención fue devolverle la identidad y proteger esta zona especial y de vital importancia para la ciudad por su avistamiento de aves. Además, agrupa muchas especies nativas que son representativas para la ecología de los Cerros Orientales de la ciudad.

Las obras permitieron recuperar un espacio que se encontraba en avanzado estado de deterioro y presentaba afectaciones ambientales que incidían en la seguridad y la movilidad de la zona. La intervención busca mejorar las condiciones del sendero para visitantes, turistas y habitantes de la comunidad, que recorren con frecuencia la quebrada Las Delicias para hacer ejercicio, caminar o practicar senderismo.

Los trabajos incluyeron la instalación de iluminación, la intervención de la infraestructura del bajo puente, la adecuación de los accesos al sendero, obras de paisajismo, espacios destinados al avistamiento de aves, nueva señalización y mobiliario urbano. Uno de los objetivos de la Administración Distrital es consolidar el ecosistema de esta zona de los Cerros Orientales, donde habitan más de 50 especies de aves y hay cerca de 8.500 árboles en los alrededores de la quebrada, que conectan con los cerros de la ciudad.

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Una inversión millonaria para fortalecer el medio ambiente en Las Delicias

Para el mejoramiento de la estructura ecológica en el sendero de la quebrada las Delicias y el bajo puente, la Alcaldía de Bogotá, por medio del DADEP, invirtió más 610 millones de pesos. De ese modo, fortalece el medio ambiente en la zona y favorece el turismo de senderismo en los cerros orientales de la ciudad. Con este ya son cinco los bajo puentes recuperados en toda la ciudad

Con este ya son cinco los bajo puentes recuperados en la ciudad. En el caso del de la quebrada las Delicias, lo que se busca es incentivar a los ciudadanos a promover el turismo, el senderismo y el paisajismo, con el fin de reactivar la economía de la localidad de Chapinero. El sendero inició este proceso en 2009, durante la Administración del exalcalde Samuel Moreno. Desde entonces, se ha ido consolidando progresivamente como un punto de interés cultural, ecológico y turístico de Bogotá.

Allí, se realizan caminatas ecológicas guiadas que se han ido fortaleciendo a lo largo de los años. Entre 2016 y 2019, durante la Alcaldía de Enrique Peñalosa, se habilitaron los recorridos contra corrientes y los miradores con presencia de guías y guardianes ambientales con el apoyo de CorpoDelias y juntas de acción comunal. Este sendero está abierto al público los días sábados, domingos y festivos entre las 7:00 a.m. y el mediodía. El ingreso es gratuito.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la encargada de administrar y realizar el registro de las personas interesadas en recorrer el sendero de Las Delicias. Por su parte, la Policía Metropolitana se encarga de garantizar la seguridad de quienes transitan por el sendero, especialmente en los accesos principales y en los puntos más importantes del recorrido. Entre tanto, la Secretaría de Ambiente y la Alcaldía Local de Chapinero están encargadas de velar por el cumplimiento de las normas ambientales y la preservación de la naturaleza.

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