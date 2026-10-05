El mega proyecto de apartamentos con el que Marval estrena los derechos de construcción que le compró al alcalde Galán

Los certificados comprados en subasta serán utilizados para levantar 2 mil viviendas en un lote frente a Gran Estación que eran de la Empresa de Energía de Bogotá

Hay terrenos de Bogotá que durante años forman parte del paisaje sin que nadie repare demasiado en ellos, hasta que un día empiezan a cambiar de piel. Eso está ocurriendo en un antiguo lote de la Empresa de Energía, frente a Gran Estación y muy cerca de la calle 26, donde pronto comenzará a dibujarse una nueva escena urbana.

En esas 4,8 hectáreas, Marval levantará Soho 26 Distrito Urbano, con 2.000 viviendas y espacios para que la vida cotidiana tenga algo más que puertas y ventanas. El proyecto se presentará el 5 de noviembre y será el primer desarrollo que toma forma después de la primera subasta de derechos de construcción realizada por Bogotá este año.

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Cerca del centro histórico, el terminal y el aeropuerto

Allí habrá viviendas, comercio, oficinas, servicios y dotacionales. El proyecto de Marval, contempla la edificación de las viviendas en un área de 160 mil metros cuadrados con parque, 50 mil metros cuadrados de comercio y servicios, 11 mil metros cuadrados para vías y 38 mil metros cuadrados más para espacios dotacionales. El predio está ubicado detrás del edificio donde funciona actualmente la Secretaría de Educación de Bogotá, en una zona estratégica de la ciudad: cerca al centro histórico a la Terminal de Transportes y a 15 minutos del Terminal Aéreo El Dorado.

Para César Gómez, gerente general de Marval, Soho 26 Distrito Urbano representa “lo mejor de Bogotá hecho Distrito” y una propuesta importante de la compañía para la capital del país. Después de 50 años en el mercado de la construcción, la constructora continúa fortaleciéndose a nivel nacional. El proyecto será presentado a la ciudadanía el próximo 5 de noviembre de 2026.

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Una millonaria subasta para darle vida al proyecto

El pasado 27 de abril de 2026, la Alcaldía de Bogotá, a través de las Secretarías de Planeación, Hábitat y Ambiente, junto con la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, realizó la primera subasta de Certificados de Derechos de Construcción y Desarrollo.

El Distrito recaudó $41.987 millones. En el proceso participaron seis empresas constructoras y cinco resultaron ganadoras de los certificados: Marval, Las Galias, Buen Vivir, Coandes e Incol. Estas compañías compraron un total de 204.815 certificados a un valor de $205.000 cada uno. Los recursos que recibió la alcaldía de Bogotá por este remate público de permisos especiales para construir en distintos sectores de la ciudad se invertirán en restauración y compra de predios de importancia ambiental en los cerros orientales la cuenca del rio Bogotá y la Reserva Thomas Van der Hammen.

Cinco meses después de realizado el proceso de subasta, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán empieza a ver los primeros desarrollos urbanos en zonas estratégicas de la ciudad, con este tipo de mecanismos. Por ese motivo, el Distrito busca entregar alrededor de 25.000 hectáreas de suelo útil para el desarrollo inmobiliario con el objetivo de que sea posible construir entre 10.000 y 15.000 viviendas de interés social (VIS) en la ciudad.

Hoy, Marval ya cuenta con la primera licencia de construcción, expedida por la Curaduría Urbana número 1 para adelantar el primer proyecto urbanístico por medio de este mecanismo de subastas de certificados. La compañía utilizó 19.800 de los certificados registrados a su nombre para el trámite de la licencia para el desarrollo del proyecto Soho 26 Distrito Urbano.

Ante la buena noticia de Desarrollo Urbano en la capital del país, la secretaria de Hábitat de Bogotá, Vanessa Velasco, dijo que la primera subasta realizada por la Alcaldía de Bogotá demuestra que sí es posible construir ciudad de una forma distinta, protegiendo el suelo ambiental estratégico y habilitando suelo útil para que más familias bogotanas puedan tener una vivienda propia, en un sitio estratégico de la ciudad y, además, con un crecimiento equilibrado de la capital.

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Marval se le adelantó a las otras 4 propuestas de la subasta

De las cinco empresas constructoras que participaron en el proceso de subasta y adquirieron más de 200.000 certificados, la compañía Marval es la primera en hacer efectivos los 19.800 certificados, traduciéndolos en una licencia para el desarrollo del proyecto Soho 26.

Para el gerente de Renobo, Carlos Felipe Reyes Forero, esta iniciativa es el comienzo de un modelo en el que la ciudad puede crecer financiando su propia conservación ambiental y, de paso, destrabar procesos de revitalización en zonas puntuales de la ciudad que llevan años a la espera de un desarrollo. Debido al éxito que tuvo este tipo de subastas, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, junto con las secretarías de Hábitat, Planeación y Ambiente, prepara la segunda subasta de Certificados de Derechos de Construcción y Desarrollo, la cual se llevará a cabo el próximo noviembre de 2026. Las inscripciones ya están abiertas hasta el próximo 13 de octubre.

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