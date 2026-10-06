- La tragedia de Omeris Arrieta, la villana de Chepe Fortuna, a quien un derrame cerebral le hizo olvidar hasta a su hija

Mientras grababa la novela La Cacica, sufrió una trombosis que la llevó a la UCI, a pesar de los pronósticos se recuperó y hoy pide pista para volver a actuar

Cuando Omeris Arrieta abrió los ojos después del derrame cerebral que sufrió en 2015, había perdido la memoria. Frente a ella, estaba Valeria. Sin embargo, la actriz no sabía que se trataba de su hija.

Cuánto duele olvidar, aunque sea una temporada, los amores. La mujer que durante años aprendió libretos, construyó personajes, memorizó parlamentos tuvo se enfrentó de repente a una paradoja dolorosa: volver a aprender palabras que antes le salían de manera natural y reconstruir recuerdos que su cerebro había borrado.

Olvidar un libreto es un problema; olvidar a una hija, una tragedia. En su caso, la enfermedad convirtió la resistencia al olvido en una batalla cotidiana.

El derrame ocurrió mientras Omeris grababa en Mompox La Cacica. Estaba a punto de firmar su contrato. Comenzó a sentirse mal, perdió la visión parcialmente y se desplomó. Durante el traslado, sufrió nueve convulsiones y una trombosis.

La gravedad de su estado obligó a llevarla a una UCI de Valledupar, donde los médicos advirtieron a su familia sobre las posibles secuelas. El accidente cerebrovascular podía dejarla paralizada o afectar de manera permanente sus capacidades cognitivas.

La actriz sobrevivió. Al despertar, comenzó otra lucha: recuperar el movimiento, la palabra y, sobre todo, esos pedazos de memoria que se habían ido sin previo aviso. De sopetón.

La familia fue decisiva en la recuperación de Omeris Arrieta: tras el derrame de 2015, sus familiares la acompañaron durante la pérdida de memoria, las dificultades del habla y la recuperación de movilidad.

Volver a actuar, más allá del regreso al set, fue la oportunidad de ejercitar el músculo dormido: la memoria. En 2018, hizo su primer casting después del accidente y desde entonces participó en series, películas y producciones de canales regionales.

Ahora, después de una década de reconstrucción, vuelve a decir públicamente que quiere otra oportunidad en televisión.

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Omeris Arrieta: el cuerpo que se apagó y la memoria que quedó en blanco

Para entender lo que vivió Omeris hay que regresar a aquella escena que ella ha contado varias veces: una actriz en medio de una grabación, preparada para seguir trabajando, que de un momento a otro dejó de controlar su propio cuerpo.

Ella misma ha dicho que se había olvidado de cuidarse y que había puesto el trabajo por encima de su salud. El accidente cerebrovascular no fue simplemente una enfermedad que la sacó temporalmente de la televisión, sino un evento que cambió la relación con su cuerpo, con el lenguaje y con los recuerdos. Una muerte súbita y un renacimiento interminable.

Su hija Valeria se convirtió entonces en su ángel de la guarda. No la desamparó ni de noche ni de día. En 2015, contó cómo los médicos advertían que Omeris podía quedar cuadripléjica o con graves secuelas. Qué miedo. La joven sacó fuerzas de donde pudo para acompañar a su madre hasta el día de hoy. Juntas triunfaron.

La actriz, por su parte, llegó a describir aquella experiencia como haber “muerto nueve veces”, en referencia a las convulsiones que sufrió durante el traslado. También recordó que hubo momentos en los que, ante la posibilidad de no volver a actuar, llegó a preguntarse para qué seguir viviendo. Su recuperación es tan milagrosa que fue llevada al cine, en un documental de Erick Casanova y Jairo Estrada, en 2024.

Allí, revela cómo en su experiencia el escenario le ha exigido recordar palabras, movimientos, entradas, emociones y rostros. Para Omeris, recuperar esas capacidades fue también recuperar una parte de sí misma. “Al mal tiempo, buena cara” fue el lema de batalla en los momentos duros y "el que persevera, alcanza" el de la victoria final.

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La sanación de Omeris: volver a actuar para recordar quién era

Es paradójico. A través de sus interpretaciones de personajes ficticios, Omeris fue recordando quién era en la vida rela.

Tres años después del accidente, en septiembre de 2018, la actriz hizo su primer casting frente a las cámaras de La Red. Caracol presentó entonces su regreso como el de una actriz que había tenido que aprender nuevamente a hablar, escribir y caminar: una hazaña mucho más grande que la mejor de sus actuaciones.

Desde entonces, su regreso no fue una vuelta triunfal a las grandes producciones nacionales ni una alfombra roja en los premios. Por el contrario, el camino fue arduo, espinoso, exigente.

En febrero de 2025, contó que había participado en series y películas y en producciones de canales regionales precisamente como una forma de mantener activa la memoria, además de Barriga e’ trapo, producción de Telecaribe en la que tuvo un personaje dentro del elenco y que llegó a pantalla en 2025, fueron algunos reencuentros profesionales.

Tras el derrame cerebral de 2015, Omeris Arrieta emprendió una recuperación marcada por terapias, esfuerzo y memoria. Volver a hablar, caminar, actuar y reconocer a quienes amaba se convirtió en parte de su nueva vida.

En Valledupar, además, construyó junto a Valeria una nueva etapa alrededor del arte. Madre e hija han trabajado con jóvenes, desarrollado proyectos culturales y participado en obras teatrales. En diciembre de 2024, llevaron a escena Mariposas en tiempo de Navidad, una producción con 17 artistas que mezcló actuación, música, baile y acrobacia.

Ahora Omeris volvió a hablar del día en que su memoria quedó en blanco y del camino para regresar a sus recuerdos a través de la terapia y la actuación.

Su historia ya no es únicamente la de Venezuela Castillo, la antagonista de Chepe Fortuna. Once años después del derrame, después de perder recuerdos, reaprender palabras y volver poco a poco a los escenarios, Omeris sigue esperando que alguien vuelva a llamarla para ponerle un libreto entre las manos y en la memoria.

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