El sencillo de Shakira en el que le estaría cantando al reemplazo de Pique. ¿Quién podrá ser?

Shakira sigue liberando canciones de su nuevo disco Las Mujeres No Lloran, del que ya compartió un extracto de “(Entre paréntesis)” con Grupo Frontera y ahora mostró una estrofa de la canción pop con elementos de afrobeat titulada “Nassau”.

El detalle que no pasó inadvertido fue la frase de la canción que eligió develar y que dice exactamente “Yo que había prometido que nunca más volvería a querer, apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel. Eso lo tenía cerrado con llaves y con candado, pero qué hago me gustas demasiado”.

Lo que hizo que los internautas fueran inmediatamente a rastrear todas las relaciones que la artista ha tenido en los últimos años. Una de las primeras fue con Carlson Daly de MTV, pero los medios rápidamente desecharon esa teoría cuando salió a la luz que eran amigos desde hace muchos años.

Tiene sentido, Carlson Daly era el conductor del programa TRL de MTV y es posible que Shakira lo consideré uno de los mayores responsables de su éxito como estrella pop internacional.

Pero a Shakira también se la ha relacionado con Lewis Hamilton, Jimmy Butler y Tom Cruise, quien no escatimó en hablar públicamente de las caderas de la barranquillera.

“Sus caderas no mienten, no lo hacen”, dijo el estadounidense en una entrevista del programa norteamericano Despierta América. Pero también dijo que siempre ha admirado su trabajo, que ella y su familia son personas adorables. Así que esta respuesta parece haber sido más un chiste, que una declaración de intenciones.

Tom Cruise compartió con Shakira en un evento de la Fórmula 1 en el estado de Florida. En esa ocasión también le mandó flores a la barranquillera.

Cuando el año pasado Shakira fue a un juego de Jimmy Butler, las redes se encendieron especulando otra posible relación. Pero de acuerdo a lo explicado por el jugador, no era Shakira quien quería verlo, sino sus hijos, que serían grandes aficionados al basket.

“Ella es un ser humano increíble y un talento increíble, pero nunca se sabe lo que hace la gente, así que simplemente inventan cosas. Sólo porque somos amigos, ella vive en Miami y sus hijos son grandes aficionados al basket, eso no significa que esté saliendo”, aclaro Butler durante una entrevista.

