¿El senador Flórez empezó a vivir sabroso?

Por: Francisco Alberto Bejarano Moreno

septiembre 06, 2022

La canción que interpreta Daniel Santos y otros, cuya letra al parecer fue compuesta por el maestro Rafael Hernández portorriqueño, que también al parecer con el maestro Pedro Flores su paisano, en New York, juntaron su sabiduría musical en 1926 y produjeron esta guaracha famosísima que hoy vale la pena recordar por la casualidad del apellido Flores, me hace pensar que el representante del Pacto Histórico Álex Flórez estaba metido en un problema expresado en estas letras tan famosas.

La policía Nacional aunque parezca equivocado, también se equivocó porque al borracho no hay que pararle bolas, es decir que había sido mejor retirarse.

El estado de conciencia del bebedor subido al estrato de rey y salvador, le trajo a la mente a Álex Flórez, borracho no vale, un momento histórico que no se puede volver a repetir, en el que alguien vestido de uniforme verde disparo contra tres muchachos y produjo falsos positivos.

No quiero defender al honorable representante Flórez, porque me acorde que loro viejo no aprende a hablar dice el refrán. En un país culto, no debiéramos darle tanta importancia, ni perder tiempo en este asunto, señores de la Comisión de Ética; la bancada del Pacto Histórico haciendo respetar lo que proponen debían sacarlo y punto.

Hay que recordar que los electores los eligieron para legislar y no para dar estos espectáculos; aunque pida disculpas públicas, se equivocó, y creyó que con ese gran sueldo puede hacer lo que se le dé la gana. Irrespeto a Cartagena, y de paso a todos los colombianos de bien.

Este tipo de personas sin cultura ni control personal no le sirven a Petro; vivimos en un mundo incierto en donde los colombianos estamos viendo mucha verborrea y descuido verdadero de las promesas hechas a los pobres, los elegidos se divierten y bailan el borracho no vale.

¿Empezaron a vivir sabroso? ¿Se dedican a viajar y olvidan al pobre? ¿Viajan hasta la nasa con la plata del colombiano, mientras el pobre no tiene para el mercado?

¿Está demostrado en las invasiones que todo el elector creía que con Petro se llegaría al poder y cada quien buscaría lo suyo?. Los invasores se creen los dueños del país, las masacres no paran aunque se ofrece la paz total y el presidente está en la primaria presidencial que enseña que el orden y la ley son importantes en un país democrático.

Para completar ¿aparece Flórez a quien hay que darle fuete para que respete?

Por otra parte, el señor Roy Barreras pretende educar a quien no se educó, prohibiendo la libertad de actuar de los congresistas, como si todos fueran niños escueleros, y no se da cuenta que eso hace parte de la vida y la libertad de cada quien que tiene derecho a tomarse un guarito sin emborracharse.

¿Qué tal si mejor nos dedicamos a llevar al congreso, un proyecto que permita cultivar la coca, sacar harina de coca, producir comida, medicinas, abono, y de paso producimos empleo montando fabricas que compren la hoja de coca, la procesen y de paso acabamos con el narcotráfico que es el que nos tiene enterrando personas todos los días. ¿Trabajando y progresando sin gastar en lo que no nos sirve nos traerá la paz total? Piénselo, señor presidente Petro.

¿Estamos enceguecidos presentando cambios que solo nos ofrecen polarización mientras el hambre y la pobreza avanzan a ritmos agigantados? ¿Qué tal si no le paramos bolas a los Flórez que quieren vivir sabroso, y más bien trabajamos en favor de los pobres que hoy solo compran flores para llevar a las tumbas y los recuerdos?