- El senador Alexander López repite con Aida Quilcue las estrategia que siguió con la vicepresidenta Francia Márquez

Al tiempo que asume como jefe de debate encargado de acercarla a los distintos sectores, aprovecha para sembrar su candidatura a la Gobernación del Valle

El último de los encuentros en que el senador vallecaucano acompañó a la fórmula vicepresidencial de Ivan Cepeda, la líder indígena Aida Quilcue fue con algunos sectores empresariales en Cali, entre los que la prevención contra la fórmula presidencial del Pacto Histórico es alta, igual que antes los equivalentes del Cauca y Nariño por los bloqueos a la carretera Panamericana.

Con anterioridad estuvo con ella en el arranque de la gira en el municipio de Tumaco donde anunciaron el plan de recorrer el país con la Minga Indígena que pasó por Popayán y también estuvo en Cali, en la Plaza Jairo Varela.

Alexander López fue el gran mentor de Francia Márquez, a quien le dio el aval del entonces Polo Democrático para que participara en la consulta del Pacto Histórico que le dio un triunfo arrasador a Gustavo Petro, pero la líder afro logró 1 millón de votos que le dieron el pase a ser la fórmula vicepresidencial que no resultó como se esperaba. El Presidente fue el primero en marginarla sin darle juego dentro del alto gobierno distinto a la creación del Ministerio de la Igualdad que tampoco ha funcionado. López consiguió ser nombrado Director de Planeación donde estuvo poco tiempo, para luego volver al Senado tras repuerar su curul.

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López volvió al juego político luego de que le regresarán su escaño en cumplimiento de la Sentencia SU-368 de 2025 de la Corte Constitucional. Decidió no buscar la reelección porque apunta a la Gobernación del Valle en la que contaría con un apoyo entre la bancada del petrismo en el Valle con voces como la exconcejal que acaba de ascender a la Cámara, Ana Erazo, una de las 6 curules de las 13 que tiene la representación de este departamento dle Pacífico.

El 31 de mayo vamos a ganar en primera vuelta, no tenemos ninguna duda. La decisión es clara y nos quedan 48 días para dejarlo TODO.



Hoy nuestra CALI recibe a @aida_quilcue de manera masiva y decidida.



El Pacífico colombiano está listo para defender el cambio y vamos a… pic.twitter.com/mPIZNCtTuD — Ana Erazo (@AnaErazoR) April 13, 2026

Recordemos que en le Valle, el gran derrotado fue el Partido de la U, de la gobernadora Dilian Francisca Toro, que solo alcanzó 2 congresistas cuando en el pasado mandaba en el poder legislativo. Otro de los aspirantes a la Gobernación del Valle, también por parte del Pacto Histórico es el exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina, quien acaba de ser nombrado agente interventor de la Nueva Eps, un gran escenario con los 12 millones de afiliados con los que cuenta.

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