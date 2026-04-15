- Petro escogió a 4 ex alumnos de su universidad para la Corte Permanente de Arbitraje internacional

Entre ellos está Paula Robledo quien reemplazó al magistrado Vladimir Rodríguez en la secretaria jurídica de Presidencia y el líder San Andresano Kent Francis James

El Ministerio de Relaciones Exteriores acaba de anunciar a los nuevos miembros de la Corte Permanente de Arbitraje, el equipo de abogados que tendrá en sus manos la resolución de controversias entre Estados y otros actores internacionales. Ellos son: Jhon Jairo Camargo Motta, Paula Robledo Silva, Héctor Vargas Vaca y Kent Francis James. Un total de cuatro.

Camargo Motta es un jurista egresado del Externado con una especialización en Derecho de la Empresa de la Universidad del Rosario. En su trayectoria laboral sobresale haber sido Director de Defensa Jurídica del Estado en 2008, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Años después terminó en la Cancillería en el rol de Director de Asuntos Jurídicos Internacionales. Por ese último cargo, se le consideró adecuado para ser parte de la Corte Permanente de Arbitraje. Motta no es el único externadista en la corporación.



Paula Robledo Silva también se graduó del Externado y tiene un doctorado de la Universidad de Valladolid. En su experiencia laboral sobresale su paso por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, en el gobierno de Gustavo Petro. En ese cargo trabajó hasta el 7 de abril de 2025. Su nombre se barajó como posible embajadora en Reino Unido; no obstante, fue Laura Sarabia quien se quedó con ese puesto.



Héctor Vargas Vaca, el tercer delegado del Externado, tiene un doctorado de la Universidad de Granada de España. En su trayectoria laboral sobresale haber sido conjuez de la JEP, en la sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Ejerció ese cargo durante cuatro años. Ahora será miembro permanente de la Corte Permanente de Arbitraje.



El último integrante de la lista se llama Kent Francis James, un ciudadano oriundo de San Andrés y abogado de la Universidad Externado de Colombia. En su experiencia sobresale haber sido gobernador de San Andrés, además fue representante a la Cámara y autoridad local en Providencia y Santa Catalina. Ha tenido amplia experiencia en la diplomacia: embajador en Belice durante la presidencia de Ernesto Samper, y embajador en Jamaica en la época de Álvaro Uribe.

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