- Vía libre para que un viejo conocido en el mundo petrolero colombiano para que saque crudo en Magangué

Frontera Energy obtuvo autorización ambiental para explorar los pozos y el gobernador Yamil Arana celebró, destacando el impacto de regalías en su departamento

Frontera Energy que surgió de la reestructuración de Pacific Rubiales lleva muchos años en Colombia recibió el permiso de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) de explorar en Magangue que había solicitado su presidente Orlando Cabrales, en el preciso momento en que los canadienses petroleros se la vendieron a Parex, también inscrita en la bolsa de Toronto. Los nuevos dueños se proponen poder establecer la presencia de petróleo y gas y valorar la viabilidad de producción y comercialización.

El gobernador Yamilito Arana fue el primero en celebrar el permiso de esta exploración porque sabe muy bien el significado que tienen las regalías petroleras para su departamento. De encontrarse crudo y gas quienes los explotarán serán los también canadienses de Parex.

En Bolívar están pasando cosas buenas 🇱🇹



La licencia que otorgó la @ANLA_Col a la empresa @FronteraEnergy para explorar frente a Magangué en búsqueda de petróleo abre buenas perspectivas para el departamento y el Caribe colombiano.



Saludamos esta iniciativa. El futuro se… pic.twitter.com/SrbgqL2GVz — Yamilito Arana (@YamilHAranaP) March 26, 2026

La Anla permite explorar hasta 55 pozos desde un máximo de 11 plataformas, junto con la instalación de infraestructura para el manejo de la producción. Cada plataforma tendrá 5 hectáreas para realizar las pruebas. Parex tendrá que vérselas con la adecuación, mantenimiento e intervención de las vías de acceso existentes, la construcción de nuevos corredores de ingreso, el levantamiento y adecuación de plataformas multipozo, la perforación de los pozos y el desarrollo y operación de áreas de servicio para el suministro de energía, que pasarán por revisión de la ANLA.

En el Valle Inferior del Magdalena, Frontera Energy ha estado operando desde hace tiempo: el 18 de julio de 2019 con el bloque VIM-22 cuyo contrato está a punto de terminación, pero cuyo potencial lo hace candidato a extensión y con el VIM- 21 que es de E&P. La obtención de gas la hacen muy atractivo habida cuenta de la insuficiencia de este combustible en el país.

La movida con Parex

La licencia de Anla fue otorgada el 25 de marzo, quince días después de que Frontera Energy aceptara la oferta de Parex Resources por USD 525 millones para adquirir sus activos en exploración y producción, superando la de USD 325 millones que había puesto sobre la mesa Geopark, que finalmente se retiró y concluyó otra movida que la dejó en poder del Grupo Gilinski. Son varia las petroleras que han desistido de seguirle apostando a Colombia como se explica en esta nota

El potencial de los bloques petroleros de Magangué

En los 17 bloques contemplados en la adquisición por parte de Parex, 13 estaban en producción, y 4 en exploración, incluido VIM-46 y VIM-21 en el Magdalena Inferior y dos en Los Llanos (LL-98 y LL-119), uno en E&P, que es el VIM-21. Junto a ellos había pozos más maduros como Quifa o CPE-6.

En la práctica, Parex Resources, que en Colombia está liderada por Daniel Ferreiro, y a nivel global por Imad Mohsen, asumirá la ejecución del proyecto una vez medie un proceso formal de cesión o modificación de la licencia ambiental.

El desarrollo exitoso de este bloque dependerá no solo del potencial geológico del área y el cumplimiento de los estándares ambientales, sino también en la gestión de la relación con las comunidades y la adaptación a un entorno energético en constante evolución.

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