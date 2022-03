El secreto de Luis Diaz para quebrar la maldición de Montoya, Egan, James y el Tino

.Publicidad.

Luis Diaz acaba de terminar su quinto partido como titular en Liverpool. Los números no son justos con él, un solo gol suena a muy poco para todo lo que ha hecho, para lo que despierta. Apenas toca la pelota Anfield ruge como un monstruo mitológico. Los colombianos, en la distancia, volvemos a sentirnos como en los noventa cuando Asprilla encandilaba con su fútbol en Italia. En cierto sentido Díaz es una especie de pionero porque, a excepción de James con el Real Madrid, no habíamos tenido un jugador brillando en equipos tan legendarios, tan exigentes. A los 25 años es justo preguntarnos si sobre Diaz no caerá la maldición que conlleva eso de ser colombiano.

Los datos son desgarradores, cada vez que un jugador colombiano está próximo a llegar a la cumbre algo pasa que lo hace caer. Montoya y su abrupto paso a McClaren, una lesión esquiando desató la ira de sus jefes y todo terminó con su abrupta salida en el 2006 a la Nascar. James era el mejor jugador del Madrid con Ronaldo cuando una lesión en un hombro, sufrida en un partido amistoso de Colombia contra Perú en Miami, terminó con su suplencia en el equipo de Benitez y fue el comienzo de su infierno. Falcao volaba en el Atlético de Madrid. A los 28 años sonaba con fuerza para irse al Real Madrid pero una mala decisión de su manager, Jorge Mendes, lo hizo templar en el Mónaco, un equipo rico pero sin afición. La rotura de ligamentos llegó en el momento en el que estaba a punto de tomarse el mundo. Lo de Nairo y el descuido que le propinó Movistar es intolerable y ni hablar de lo que le acaba de pasar a Egan en su maldito accidente. Luis Díaz ¿Es lo suficientemente fuerte como para romper esa maldición que conlleva ser colombiano?

-Publicidad.-

Para empezar Diaz tiene a un técnico cuyo principal secreto, además de ser un virtuoso de la táctica, es el de conocer muy bien al jugador. Klopp le da todo el cariño y la confianza que necesita un muchacho de Barracas Guajira para triunfar. En Inglaterra todo es hiperprofesional y él está enfocado. A diferencia de James no tiene la pinta de galán que enloquecía a las muchachas en Madrid y que terminó con su matrimonio con Daniela Ospina. Diaz sólo ha tenido una pareja y el cuento de estar faranduleando con modelos no va con él.

En Anfield está ganando bien, 4 millones de euros al año, y sabe que solo a punta de trabajo conseguirá los objetivos. Su entrenador alemán nos da la seguridad de que está en las mejores manos. Es tanta la confianza que hoy Klopp prefirió sacar a Salah que a él. Se viene el reinado de Luis Diaz en Inglaterra.

Publicidad.