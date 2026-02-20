- La multinacional española Indra escogió Tunja para instalar su gran centro de IA para Latinoamérica

La firma que manejó el software electoral en Colombia armó en la capital de Boyacá un nuevo negocio para ofrecer servicios a empresas y entidades públicas

La multinacional española Indra Group lanzará en Colombia un lugar donde se estudie, utilice, optimice y controle la Inteligencia Artificial (IA) para el contexto de Latinoamérica. Indra, que tiene designado a José Fernando Quintero como director en Colombia, entiende de las complejidades y necesidades de la adopción y utilización de IA para Colombia y la región. Su proyecto en Tunja se llamará Nova IA.

Indra Group se alió con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), ProBoyacá y el Tecnológico de Monterrey. El objetivo, además de generar ciencia aplicada a la región, es convertir a Tunja en un epicentro de investigación para Colombia y Latinoamérica. Cuando el centro esté operativo, tanto los empresarios como las organizaciones públicas podrán ir al sitio con sus problemas y Nova IA estará en condiciones de ofrecer una solución tecnológica de vanguardia.

Indra Group (Indra Sistemas S.A.), que tiene negocios en 46 países del mundo, conocen bien el contexto colombiano. En 2022, se encargó de poner a punto el software usado por la Registraduría Nacional en las elecciones de presidencia y congreso. Por otro lado, Indra consiguió ganar múltiples contratos con el Ministerio de Defensa, entre otros, uno para el diseño y la creación de un hub enfocado al desarrollo de los sistemas militares de la región.

Tunja ha sido escogida no solo por el convenio con la UPTC, también es una ciudad que cuenta con personal calificado: Boyacá cuenta con personal capacitado en ingenierías y ciencias, tanto en pregrado como postgrado. Además, la presencia de Nova IA permitirá la capacitación de estudiantes con ingenieros que trabajan en multinacionales reconocidas como Microsoft, Google e IBM.

