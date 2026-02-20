- Con visita a una empresa de gringos y colombianos en Antioquia se despide el embajador de Estados Unidos

John McNamara que dejó el cargo el pasado 13 de febrero estuvo de visita en Colhilados, la fábrica de los Echavarría y sus socios de Parkdale Mills

John McNamara, quien llegó a Colombia el 1 de febrero de 2025 y trabajó durante un año en la embajada de los Estados Unidos, abandonó el país. Durante su tiempo en el cargo debió enfrentar varios inconvenientes. Uno de los retos más importantes que debió enfrentar en su rol de diplomático fue acercar a los gobiernos de Petro y de Trump. Sus esfuerzos dieron fruto en la reunión concretada el pasado 4 de febrero en la Casa Blanca. El encuentro, no obstante, fue a puerta cerrada.

Antes de irse, el diplomático visitó la fábrica de Colhilados, que se encuentra en Rionegro, Antioquia. Esta fábrica importa algodón de los Estados Unidos para convertirlo en hilo de buena calidad. Parte del producto final viaja de regreso a los Estados Unidos, aunque una parte se queda en la región, donde marcas como GEF y Punto Blanco, de la familia Echavarría, la usan como insumo para su producción de ropa.

Colhilados nació de la necesidad de los Echavarría de tener algodón para sus negocios. El hilo de coser no solo es un insumo principal para la ropa; también se utiliza en la elaboración de los forros para los asientos de vehículos y en productos para viviendas.

Por la importancia del insumo, los hermanos Echavarría buscaron un socio internacional con experiencia, y así llegaron a Parkdale Mills, uno de los mayores proveedores de hilados del globo. Esta multinacional tiene operaciones en México, Colombia, Honduras, El Salvador, Guatemala y República Dominicana.

De la alianza entre Parkdale Mills y los Echavarría resultó la empresa Colhilados, una fábrica que hoy envía 22000 pacas de hilo hacia los Estados Unidos cada año. La planta tiene un área aproximada de 27.000 mts2, en la que se produce mercancía de poliéster, acrílico y rayón negro y blanco. Todo con una infraestructura moderna y la tecnología disponible para producir de forma constante y eficiente los pedidos. Esa fue la fábrica que visitó John McNamara antes de pensionarse.

