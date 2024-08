El sainete del fraude de Venezuela

Reitero, Maduro, no sale, no entrega el poder, no queda sino el camilo de la fuerza y eso no es fácil con Putin metido allá

VIDEO. Puntos de vista. Lo último del sainete electoral de Venezuela es que el aparato judicial electoral manejado por una chavista furibunda se dignó leer sin ningún asombro para los participantes maduristas chavistas que era legal la elección del señor Maduro. Lo dije la vez pasada acá, no queda sino el camino de la fuerza. Maduro no sale, no entrega el poder, tiene el aparato militar con Padrino y el famoso Diosdado Cabello y es un cartel de las drogas, eso ya está establecido y ellos no van a entregar el poder.

Los llamados cascos azules tampoco sirven para nada. De pronto la intervención armada del imperialismo norteamericano lo saca. No es fácil, porque ya está metido el mafioso de Putin es una base militar rusa. El daño para Colombia es inmenso. Si se vienen otros 3 millones hacen mucho daño, baja el salario de los trabajadores colombianos porque un venezolano trabaja por menos del mínimo.

Petro es amigo de Maduro y tienen afinidades electivas y está mamando gallo, en lo cual es el experto el supremo. Que sí, que no, que espere y lo han dejado afianzar, le han estado haciendo tiempo, lo mismo es Lula y López Obrador ni se diga. Ese ese ese grupo de los tres lo único que ha hecho es darle aire a Maduro y ya su papel se acabó.

Ahora Santo le solicita al canciller que se queje con un lenguaje aparentemente radical. Estamos en la época nuevamente del petrosantismo. Fácilmente se puede desbaratar esa coalición porque Petro es una suerte de huracán que no es controlable ni por nadie ni por él mismo. No se necesita ser un analista político muy fino el país va mal, amenazan con que van a subir el diésel, los transportadores dicen que hacen un paro. No hay administración.