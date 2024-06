El romance que Martha Isabel Bolaños habría tenido con un exjurado de MasterChef

.Publicidad.

Martha Isabel se ha convertido en un personaje muy popular en el país. Esto en parte se debe a su carrera como actriz, pero también se lo debe a su participación en diferentes realities. Recientemente, la mujer hizo parte de La Casa de los Famosos, donde fue bastante polémica, aunque también ganó muchos seguidores. Tras su salida de este nuevo formato del Canal RCN, la caleña dio varias entrevistas donde tocaron varios temas, incluso sobre su vida privada. Durante una de ellas, tocó un tema que causó mucha sorpresa, su supuesto romance con un exjurado de MasterChef. Esto fue lo que contó la actriz al respecto.

Martha Isabel Bolaños reveló la verdad sobre su relación con Chris Carpentier, exjurado de MasterChef

Recordemos que la caleña ha pasado ya por varios realities y antes de estar en La Casa de los Famosos, participó en MasterChef. Durante su paso por este programa, la mujer fue bastante polémica, por su modo de competir. Sin embargo, también llamó la atención la química que tuvo la caleña con un hombre muy importante del reality. De hecho, esto causó mucho revuelo entre los seguidores del programa, pues surgió un rumor que aseguraba un romance entre la actriz y Chris Carpentier. Es por esto que, durante una entrevista que tuvo hace poco en Tropicana, a Martha Isabel Bolaños le preguntaron al respecto.

Tras una larga espera, la mujer reveló la verdad sobre el supuesto romance que tuvo con el exjurado de MasterChef. Fue así como se confirmó que en efecto, llegó a haber un especie de amorío entre ellos dos. Cuenta Martha Isabel Bolaños que salieron a cenar pero que al final, las cosas no prosperaron entre ellos. Al parecer, Chris Carpentier quería algo muy serio con ella, lo que lo hizo ir bastante rápido. Por su parte, la caleña quería ir con calma y sin tanta prisa. Según cuenta ella en la entrevista, el exjurado de MasterChef incluso quería casarla y esos no eran los planes de la actriz.

A pesar de la química y del gusto mutuo, las cosas no fueron más allá por decisión de ella. De esta forma, se confirmó que en efecto, sí hubo un romance entre ambos. Sin embargo, no tuvo el final esperado por los amantes de las historias con final feliz. Aunque es respetable, pues cada quien toma la decisión de cómo vivir y cómo no vivir su relación.

