¿MasterChef pudo levantar el rating de RCN? Estos fueron sus números en su primera semana

El Canal RCN viene de una mala racha, con respecto a su rating. Claro, es probable que esto sea diferente con respecto a su métricas digitales, pero su audiencia no ha sido la mejor. Su último estreno, no logró tener grandes resultados y es por eso que el canal preparó una estrategia para poder darle la vuelta a esto. Fue así como Nuestra Tele presentó su nuevo prime time y entre sus nuevos estrenos se encuentra MasterChef Celebrity. No es un secreto que este formato se ha convertido en uno de los favoritos de los televidentes y el canal lo sabe. Es por eso que para esta temporada trajeron tremendos famosos, pero ¿Cómo le ha ido en estos primeros días?

Así le ha ido a MasterChef en el rating ¿Si le está echando la mano a RCN?

Por varias temporadas, MasterChef ha sido un programa con muy buenos resultados. Inclusive, ha conseguido superar los números de su canal rival en múltiples ocasiones. Es por eso que, ante la crisis, se convirtió en la carta bajo la manga del Canal RCN, como en estos días. Ante los bajos números de Rojo Carmesí y el final de La Casa de los Famosos, Nuestra Tele decidió dar inicio a MasterChef Celebrity. Por supuesto que las expectativas fueron altas. Pero ¿realmente le ha dado buenos resultados al canal en sus primeros días? Bueno, sus números podrían sorprender a muchos.

Participantes de esta temporada de MasterChef Celebrity.

Su estreno consiguió marcar más de 7 puntos, según Kantar Ibope, aunque no logró superar el Desafío XX. Aún así, era un buen arranque para los bajos números obtenidos. Sin embargo, el capítulo del 19 de junio no aumentó, todo lo contrario, disminuyó su número, una situación que puede preocupar a cualquiera. Pese a esto, debemos tener presente que solo es el inicio y seguramente el programa tome fuerza con el paso de los días. Es que, RCN también aprovechó los 25 años de Betty, la fea para volver a transmitir la novela. Ambos estrenos tienen el mismo propósito, poder aumentar el nivel de audiencia del canal.

🇨🇴 #RatingOficial 19 de abril de 2024 pic.twitter.com/qhiEBFpxpl — Kantar IBOPE Media (@K_IBOPEMediaAL) June 20, 2024

Curiosamente, hay quienes dicen en redes que es una "venganza" por parte de los televidentes de Nuestra Tele. Aseguran que el que Karen Sevillano ganara La Casa de los Famosos, ha causado este mal inicio de MasterChef. Habrá que tener paciencia y ver como van cambiando los niveles de audiencia. Además, es importante tener presente que también inició la Copa América, por lo que habrá cambios en la programación.

