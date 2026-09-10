- James y Cuadrado alistan sus maletas para llegar al fútbol colombiano, estos equipos están detrás de ellos

El mercado colombiano podría recibir dos nombres de peso: James en Medellín y Cuadrado en Bogotá, aunque ninguno de los dos movimientos está aún cerrado

El mercado de fichajes parecía tener a James Rodríguez nuevamente lejos de Colombia. Apenas unos días atrás, el nombre del capitán de la Selección aparecía relacionado con el Avellino, equipo de la Serie B italiana que incluso habría iniciado conversaciones con su entorno para intentar convencerlo de regresar a Europa.

Pero en las últimas horas apareció una posibilidad que cambia completamente el panorama: Atlético Nacional.

La versión tomó fuerza este jueves y terminó de sacudir el mercado cuando Fabrizio Romano, uno de los periodistas más reconocidos del mundo en materia de fichajes, lanzó su famoso “Here we go” para confirmar que James Rodríguez habría sido fichado por Atlético Nacional. De concretarse, sería uno de los movimientos más llamativos del fútbol colombiano en los últimos años y significaría el regreso de James al país después de haber construido una carrera que lo llevó por clubes como Real Madrid, Bayern Múnich, Mónaco y otros grandes escenarios del fútbol internacional.

La información, sin embargo, todavía tiene un matiz importante. Mientras Romano dio por cerrado el movimiento, otras versiones conocidas durante las últimas horas señalaban que el presidente del conjunto verdolaga habría asegurado a Carlos Antonio Vélez que hasta ese momento no habían existido contactos con el jugador ni con su entorno. La situación deja así una particular tensión alrededor del fichaje, a la espera de que Atlético Nacional haga oficial la llegada del ‘10’.

🚨 #AtléticoNacional prepara la logística para los exámenes médicos y posterior firma de contrato con el equipo ‘verdolaga’. La presentación del ‘10’ se podría dar mañana, cierre del mercado de agentes libres en Colombia. 🟢⚪️🇨🇴 pic.twitter.com/rZZjh14weK — Pipe Sierra (@PSierraR) September 10, 2026

El interés por James también aparece en un momento particular de su carrera. El volante está sin equipo después de su paso por Minnesota United y necesita encontrar un club en el que pueda tener continuidad. La falta de minutos competitivos se convirtió en uno de los asuntos alrededor de su futuro, especialmente pensando en sus compromisos con la Selección Colombia.

Cuadrado también podría volver, pero vestido de azul

Mientras James es relacionado con Nacional, Juan Guillermo Cuadrado aparece en otra de las conversaciones que pueden cambiar el mercado colombiano: su posible llegada a Millonarios.

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El antioqueño, uno de los futbolistas colombianos con mayor recorrido en Europa, terminó su etapa en el Pisa después de la temporada 2025-2026 y quedó como jugador libre. Desde entonces ha sido relacionado con diferentes equipos del fútbol colombiano. En mayo, Junior, Independiente Medellín y América de Cali aparecían entre los clubes interesados en contratarlo.

Ahora el nombre de Millonarios se suma a la baraja.

La posibilidad tiene un atractivo especial para el conjunto bogotano: Cuadrado aportaría experiencia internacional a un equipo que acaba de iniciar un nuevo proyecto deportivo, además de tratarse de uno de los futbolistas que durante más de una década fue habitual en las grandes noches de la Selección Colombia.

James y Cuadrado, además, comparten una parte importante de la historia reciente de la Tricolor. Fueron compañeros en la generación que hizo historia en Brasil 2014 y que llevó a Colombia hasta los cuartos de final de aquel Mundial. La Federación Colombiana de Fútbol los incluye entre los referentes de aquella selección.

🚨Ⓜ️ Juan Guillermo Cuadrado (38) está en conversaciones con @MillosFCoficial para llegar al club como agente libre.



⏳ La negociación está en curso, aunque no es sencilla. pic.twitter.com/Lm1Xb06mb5 — Guillermo Arango (@guilloarango) September 10, 2026

Ahora podrían protagonizar dos regresos distintos.

James podría terminar en Nacional después de haber sido relacionado con la segunda división de Italia, mientras Cuadrado podría aterrizar en Millonarios tras más de una década de carrera europea. Por ahora, el nombre de James ya recibió el famoso “Here we go” de Fabrizio Romano, mientras que el futuro de Cuadrado todavía está por definirse.

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