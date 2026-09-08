- Quién es Alejandra Rosales, la DJ y periodista que conquistó a Jorge Rausch, famoso jurado de MasterChef

La mujer que hoy acompaña a Jorge Rausch llegó a su vida desde las tornamesas y ahora comparte con el chef otra pasión: la gastronomía

Jorge Rausch suele ser reconocido por una cosa: decir lo que piensa frente a un plato. En MasterChef Celebrity, su gesto serio, sus críticas y la exigencia con la que evalúa a los participantes lo convirtieron en uno de los rostros más conocidos del programa. Fuera de las cocinas, sin embargo, el chef tiene una historia bastante diferente y desde hace un tiempo hay otra persona que ha empezado a llamar la atención a su lado.

Se trata de Alejandra Rosales, una DJ y periodista nacida en Bucaramanga que lleva alrededor de 12 años vinculada con la música electrónica. Su nombre comenzó a aparecer con mayor frecuencia junto al de Rausch después de que ambos hicieran pública su relación y compartieran fotografías en redes sociales.

Lo curioso es que sus mundos no parecían tener demasiado en común al principio. Mientras Rausch construía una carrera alrededor de restaurantes, gastronomía y televisión, Rosales se abría camino detrás de las tornamesas y en escenarios relacionados con la música electrónica.

Ha participado en festivales y eventos como Estéreo Picnic, Baum Festival, Kannibal Fest en Berlín y el Movistar Arena, además de compartir escenario con reconocidos nombres de la escena electrónica internacional como Tiësto, Amelie Lens, Nina Kraviz, Pan-Pot y Deborah De Luca.

Pero la música no es lo único que ocupa actualmente su tiempo. Alejandra también estudia gastronomía, un giro que inevitablemente terminó acercándola todavía más al universo de su pareja. Ella misma ha contado que Rausch la ayuda durante su formación y que incluso le pide que sea exigente con ella en la cocina.

Una historia que comenzó en redes

La historia entre los dos comenzó mucho antes de las fotografías que terminaron haciendo pública la relación. Alejandra ya seguía al chef en redes sociales por su trabajo gastronómico cuando ocurrió algo que no esperaba: fue Rausch quien tomó la iniciativa.

|Le puede interesar Maluma convirtió su pasión por los carros en una colección de millones: Ferrari, Porsche y joyas únicas en su garaje

En una entrevista reciente, ella contó que el chef comenzó a seguirla y posteriormente la invitó a tomar un café. En ese momento se encontraba viviendo en Alemania y reconoció que recibir el mensaje de una figura tan conocida la hizo sentirse intimidada.

Rausch también ha contado su versión. Según explicó, vio a Alejandra en redes, comenzó a seguirla porque le llamó la atención y decidió escribirle. La respuesta llegó y las conversaciones continuaron pese a la distancia. Cerca de dos meses después, cuando ella regresó a Colombia, tuvieron su primer encuentro presencial.

Desde entonces, la relación avanzó hasta convertirse en el noviazgo que hoy ambos muestran públicamente.

Una de las cosas que Alejandra ha resaltado del chef no tiene que ver con sus restaurantes ni con su fama. Lo que más le llamó la atención fue la manera en que la trató desde el comienzo. “Muy respetuoso”, explicó al recordar aquellos primeros acercamientos, una característica que también volvió a mencionar cuando le preguntaron qué terminó enamorándola de él.

La relación también ha estado acompañada por comentarios sobre la diferencia de edad entre ambos. Rausch ha hablado públicamente del asunto y Alejandra ha respondido a quienes cuestionan su vínculo, incluso con humor. Para ella, las opiniones externas parecen tener menos peso que la relación que construyeron lejos de las cámaras.

Y aunque ahora su nombre aparece ligado al de uno de los chefs más populares de la televisión colombiana, Alejandra Rosales ya tenía una vida propia antes de Jorge Rausch: una carrera de más de una década en la música, escenarios internacionales y, ahora, una nueva etapa entre fogones.

Quizás por eso la historia resulta particular. Ella llegó desde la música y él desde la cocina, pero terminaron encontrándose en un lugar donde ambos parecen sentirse cómodos: entre la pasión por lo que hacen y una relación que comenzó con un simple mensaje en redes.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios..