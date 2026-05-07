- El Renault 4 se alista para volver a Colombia y Sofasa ya tiene todo listo para su regreso

Bajo el liderazgo de Juan Camilo Vélez, Renault vive uno de sus mejores momentos: fortaleció exportaciones y ya prueba en Colombia el esperado Renault 4

Desde hace un tiempo, la marca francesa Renault anunció el regreso de su popular “amigo fiel”, aunque con cambios profundamente significativos. El nuevo Renault 4, ahora rebautizado simplemente como R4, será una de las grandes apuestas de la compañía para revolucionar el segmento de los vehículos eléctricos. Una noticia que le cae como anillo al dedo a Renault-Sofasa, la única planta de vehículos ligeros que sigue operando en Colombia y que, además, registró un crecimiento del 80% en su producción durante el primer trimestre de 2026.

Parte de este crecimiento responde a la importancia estratégica que hoy tiene la planta de Envigado dentro de la operación internacional de Renault. La meta de la compañía es que cerca del 60% de lo que se ensamble allí termine en mercados internacionales, especialmente en México, donde esperan exportar alrededor de 20.000 unidades este año. A esto se suma el fortalecimiento de su presencia en países como Argentina y Chile.

Pero el foco de la operación no está únicamente en estos destinos. Bajo la dirección de Juan Camilo Vélez, la compañía también quiere reactivar y ampliar sus exportaciones hacia Venezuela, un mercado al que ya regresó oficialmente tras varios años de ausencia.

Y en medio de toda esta transformación industrial y comercial, hay una noticia que se roba gran parte de la atención: el regreso a Colombia del legendario Renault 4.

El Renault 4 está listo para volver a Colombia

La noticia ya es prácticamente un hecho. Incluso, medios especializados del sector automotor han revelado que una unidad del nuevo R4 ya estaría rodando en el país como parte de su fase de pruebas y validación antes del lanzamiento oficial.

El objetivo es claro: Renault quiere convertir este modelo en una de las cartas fuertes de su nueva era electrificada. Como ya se había anticipado en diferentes escenarios de la industria, el renovado Renault 4 llega completamente transformado. Ahora será una SUV eléctrica, una estrategia muy similar a la que otras marcas han aplicado recientemente con modelos históricos y nostálgicos.

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Aunque todavía no existe una fecha oficial confirmada para su lanzamiento en Colombia, todo apunta a que su llegada podría darse durante la segunda mitad del año. Y el impacto promete ser enorme. No solo por tratarse de un vehículo con más de 400 kilómetros de autonomía en su versión más equipada, sino porque conserva varios guiños estéticos y emocionales que recuerdan al icónico “amigo fiel” que marcó generaciones enteras en el país.

No hay que olvidar que el Renault 4 tiene un peso histórico gigantesco en Colombia. De hecho, fue uno de los primeros modelos ensamblados por Renault-Sofasa en el país y llegaron a fabricarse más de 97.000 unidades en la planta de Envigado, convirtiéndose en uno de los carros más recordados por los colombianos.

Sin embargo, el regreso del R4 es apenas una parte de la ofensiva que la marca francesa prepara para el mercado colombiano, llamada futuREady. Renault también tiene dentro de sus planes fortalecer su presencia en el segmento híbrido, donde ya empezó a mover fichas con modelos como Boreal, Arkana E-Tech y Duster E-Tech.

La estrategia es clara: innovar y acelerar el proceso de electrificación de su portafolio en Colombia, un mercado donde los vehículos híbridos y eléctricos vienen ganando terreno de manera acelerada. De hecho, la propia Renault-Sofasa reconoció recientemente que el 44% de los vehículos vendidos en el país ya pertenecen a este segmento electrificado.

De esta manera, la compañía liderada en Colombia por Juan Camilo Vélez buscará seguir consolidándose como uno de los grandes referentes del sector automotor en América Latina. Aunque también se ha hablado sobre posibles alianzas internacionales y rumores alrededor de Geely, por ahora Renault mantendrá su operación en Colombia de manera independiente.

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