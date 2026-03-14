- Una nueva marca de motos llegó a Colombia y sus precios pondrán a temblar a la competencia

Con 13 modelos y precios por debajo de los $30 millones, la marca busca hacerse espacio en el competitivo mercado colombiano de motocicletas

El mercado de motocicletas en Colombia continúa creciendo y sumando nuevos jugadores. En un país donde millones de personas utilizan la moto como medio principal de transporte o herramienta de trabajo, una nueva marca de motos internacional decidió apostar por este mercado con una estrategia clara: modelos de estilo llamativo, cilindradas medias y precios que no superan los 30 millones de pesos.

Se trata de UM Motorcycles, una marca de origen estadounidense que inició operaciones en el país con la apertura de su primera vitrina en Bogotá y un plan de expansión que contempla la llegada a varias ciudades en los próximos meses.

La compañía, con presencia en más de 40 países, llega representada en Colombia por Motorcom SAS y anunció una inversión cercana a 10 millones de dólares para desarrollar su red comercial y de servicio. En una primera fase espera abrir alrededor de 20 puntos de venta en diferentes regiones del país, apostándole a un mercado que se ha consolidado como uno de los más dinámicos de América Latina.

Un portafolio con estética clásica y precios competitivos, esta es la nueva marca de motos

La llegada de la marca incluye 13 modelos que abarcan motocicletas urbanas y otras con una estética más cercana al estilo cruiser, inspiradas en el diseño clásico de las motos americanas.

Entre las referencias que comenzarán a verse en el país aparecen modelos como la Renegade Sport, la Renegade Commando 300 y la Renegade Freedom 300, motocicletas pensadas para quienes buscan una moto con presencia visual fuerte, pero con motores y precios más cercanos al uso cotidiano.

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Con ese enfoque, la marca entra a competir en un segmento donde ya tienen presencia fabricantes como Royal Enfield, Bajaj, TVS Motor o AKT, compañías que en los últimos años han ganado terreno en el país con motocicletas de cilindrada media y diseños inspirados en estilos clásicos.

Scooter Rockville 200.

Al mismo tiempo, el diseño de algunas de sus referencias recuerda a motocicletas de marcas más aspiracionales como Harley-Davidson o Indian Motorcycle, cuyos modelos suelen ubicarse en gamas de precio considerablemente más altas debido a su mayor cilindrada y posicionamiento premium.

Un mercado que no deja de crecer

La apuesta llega en un momento en el que Colombia se consolidó como uno de los mercados de motocicletas más grandes de la región. Las motos superan ampliamente a los carros como el vehículo más vendido en el país, impulsadas por factores como el costo del transporte, los problemas de movilidad urbana y el crecimiento de actividades económicas como los domicilios o el trabajo independiente.

En ese escenario, nuevas marcas buscan abrirse espacio con propuestas que combinen diseño, accesibilidad y precios competitivos.

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