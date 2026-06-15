Miles de vidas se perdieron, se gastaron USD 30.000 millones, se desestabilizó Oriente Medio, se disparó el precio del petróleo y quedó pendiente el acuerdo nuclear

Primer paso de Irán y Estados Unidos para poner fin a más de tres meses de guerra: se abre el estrecho de Ormuz

Mientras Donald Trump autorizaba en Truth Social la “apertura gratuita del Estrecho de Ormuz” y la “inmediata retirada del bloqueo naval” que mantiene su país en el Golfo Pérsico, Irán pone el acento sobre unas condiciones que deben negociarse a partir de la firma del pacto preliminar, prevista para el 19 de junio en Suiza, y que implican el alivio de sanciones. Los mercados comienzan a reaccionar favorablemente luego de que el primer ministro pakistaní anunciara el entendimiento, pero Teherán vuelve a poner en duda logros que Trump da por sentados.

Los detalles del memorando de entendimiento no se conocen, más allá de las declaraciones del primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif, que celebró en X que Washington y Teherán han decidido la “terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano”.

De momento, Estados Unidos e Irán parecen haber llegado a un convenio para desactivar las hostilidades y extender el precario alto el fuego que ambos habían violado con alarmante frecuencia en los últimos días.

En una operación mediada por Pakistán, en la que Sharif agradeció “el gran liderazgo de Qatar” y el “liderazgo visionario del Reino de Arabia Saudí y la República de Turquía”, Trump convino en el levantamiento del bloqueo naval que mantiene sobre los buques iraníes en el Golfo Pérsico y proclamó “¡que fluya el petróleo!” en una publicación en Truth Social.

En el mismo pronunciamiento en el que declaraba que “el acuerdo con la República Islámica de Irán está ahora completo”, el líder republicano autorizaba la “apertura gratuita del Estrecho de Ormuz”, pero en ese aspecto es Irán el que se reserva la última palabra.

El vicecanciller de la República Islámica Kazem Gharibabadi advirtió que se negociaría un acuerdo más amplio durante un periodo de alto el fuego de 60 días y que las conversaciones debían incluir el alivio de las sanciones, pero no hizo referencia a una apertura inmediata

El Consejo de Seguridad Nacional de Irán convino en que “las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano, terminarán de inmediato y de forma permanente a partir de esta noche”, en línea con los anuncios de Sharif.

Sin embargo, Teherán ha dejado claro que las negociaciones del acuerdo final comenzarán después de que la otra parte cumpla con los compromisos contenidos en el memorando de entendimiento.

Y precisamente la parte del conflicto que con más frecuencia ha roto los acuerdos, Israel, no se pronunció de inmediato sobre los compromisos que le competen, luego de haber declarado que no forma parte de las conversaciones entre Washington y Teherán.

¿Qué pasará con el estrecho de Ormuz?

Los mercados reaccionaron de inmediato con señales positivas una vez que se anunció el acuerdo, con los futuros del barril de referencia Brent cayendo 4%, el West Texas perdiendo 4,6% de su precio y las bolsas asiáticas disparándose, luego de que Trump proclamara "Naves del Mundo, arranquen sus motores. ¡Que fluya el petróleo!"

El Estrecho de Oruz fue el arma letal que manjó Irán durante la guerra

Pero incluso si se cumple la premisa central del acuerdo de que Irán desbloqueará el estrecho de Ormuz, tomará meses para que el flujo de carburantes por el vital paso marítimo vuelva a su ritmo anterior a la guerra.El Estrecho de Ormuz fue

Ello se debe, fundamentalmente, a que el estado de la conectividad marítima quedará supeditada a negociaciones futuras sobre el programa nuclear iraní.

"No tenemos garantías de que el programa nuclear se aborde alguna vez, pero Irán ha demostrado al mundo que puede tomar como rehén a la economía global y obtener algo de Estados Unidos a cambio", evaluó en conversación con la agencia Reuters el ex portavoz del Departamento de Estado de la Administración Biden, Matthew Miller.

Expertos en energía estiman que tanto las compañías navieras como las aseguradoras se tomarán su tiempo para constatar que el acuerdo será suficientemente sólido y duradero, antes de lanzarse a trasladar sus costosas cargas.

Tanto los norteamericanos como los iraníes han dejado las armas amartilladas. Gharibabadi apuntó que un memorando de entendimiento no significa que su país "confíe en el enemigo" y que no se aceptarán los términos hasta que no se incorporen "nuestras demandas finales".

Trump, por su parte, dejó claro en conversación con el New York Times que si no se alcanzaba un acuerdo nuclear definitivo, estaba dispuesto a reiniciar los ataques militares contra Teherán o en su defecto convertir a Estados Unidos en "el guardián de Oriente Medio", a cambio del 20 % de los ingresos de la región.

Aunque matizó diciendo que el acuerdo pretende que el estrecho quede “permanentemente libre de peaje", su amenaza vuelve a dejar a Ormuz sujeto a vaivenes geopolíticos que no enfrentaba antes del 28 de febrero, cuando se iniciaron los ataques del Pentágono y el ejército israelí contra Irán.

¿Qué pasará con el programa nuclear iraní?

Las discusiones sobre el programa nuclear iraní, que incluyen el destino de los más de 400 kilogramos de uranio altamente enriquecido en poder de la República Islámica, será materia de las negociaciones que se iniciarán una vez que se firme el 19 de junio en Suiza el memorando de entendimiento.

Así lo dejó claro el vicecanciller iraní Gharibabadi y lo confirmaron dos funcionarios paquistaníes que hablaron bajo condición de anonimato con la agencia AP.

Pero cualquier convenio al que se llegue en esa materia será objeto de un escrutinio intenso, como lo apuntó el senador republicano Lindsey Graham, un halcón en lo que se refiere a Irán, quien recordó que "según nuestra ley, cualquier acuerdo nuclear con Irán será enviado al Congreso para su revisión y votación”.

Los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia firmaron una declaración conjunta en la que se mostraron dispuestos a levantar sanciones derivadas de los esfuerzos por desalentar el desarrollo nuclear por parte de Irán, siempre y cuando Teherán ponga en práctica "medidas claras y verificables" sobre el programa.

"Estamos claros en que la libertad de navegación sin peaje debe restablecerse ahora en el Estrecho de Ormuz", dijo el primer ministro británico Keir Starmer, para luego agregar que "Irán nunca debe tener un arma nuclear”.

Washington tiene su propio incentivo para buscar el desmantelamiento de los avances nucleares de Irán, y es la liberación de 25.000 millones de dólares en activos congelados si Teherán cumple determinadas condiciones.

Un funcionario estadounidense le dijo a Reuters que el propósito de cualquier negociación es que Irán destruya y retire su reserva de uranio altamente enriquecido, y otro vocero iraní señaló que el borrador del acuerdo permitiría diluir el uranio dentro del territorio de la República Islámica, en lugar de entregarlo para su disposición en terceros países.

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