- Los Char van por el millonario contrato de medicamentos para la Policía

Aspiran a quedarse con la licitación que alcanza los $ 1,4 billones y están en manos de la dirección de Sanidad de la Policía al mando del coronel Juan Pablo Blanco

Unas de las líneas de negocio más rentables de los Char de Barranquilla es el de distribución de medicamentos que lo canalizan a través de Éticos Serranos Gómez que nació como un pequeño negocio y se creció. Forma parte de su operación las droguerías La Olímpica, la red de farmacias La Economía y hace dos años se quedaron con Farmacias Torres a la que pertenecían 60 puntos de venta.

Puede leer aquí: Vender medicamentos, un negocio tan bueno para los Char como sus tiendas Olímpica

Como el corazón de su negocio es la distribución de medicinas son activos a la hora de participar en licitaciones publicas para proveer los medicamentos institucionales que entregan las Eps. Es el caso de la Policía Nacional, que el año pasado se ganaron y cuyo valor alcanzó los 217 mil millones y este año esperan repetir. La decisión final está en cabeza del Director de sanidad de la Policía Nacional , el coronel Juan Pablo Blanco.

Para el año 2026, la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional de Colombia (DISAN) gestiona un presupuesto de funcionamiento de $ 486.556 millones de pesos

Foto: Policía Nacional

El presupuesto destinado para la provisión de las medicinas de la institución policial ronda los 1,4 billones de pesos, en un proceso licitatorio que recibirá ofertas hasta el próximo 7 de octubre de 2026.

La relación comercial de Éticos Serrano con la institución policial no es reciente. La firma ha operado como proveedora de medicamentos para la Policía desde el año 2005, participando activamente a través de operadores logísticos o uniones temporales. Aunque la distribuidora farmacéutica no perteneció desde sus orígenes al conglomerado económico de los Char, fue a mediados de la década de los noventa cuando los empresarios barranquilleros asumieron el control total de la compañía. La adquisición se concretó mediante la Sociedad Colombiana de Inversiones Comerciales. El negocio había nacido originalmente el 16 de febrero de 1979 en Valledupar, trasladando su sede principal a la ciudad de Barranquilla en 1995, año en el que formalizó su cambio de propietarios.

La compra de esta empresa distribuidora se realizó con el propósito estratégico de diversificar la oferta de productos comercializados en los almacenes Olímpica, así como para abastecer de manera integral a su propia cadena de Droguerías La Economía. La dimensión operativa y comercial de esta firma es considerable: en el año 2022 reportó ingresos cercanos a un billón de pesos, cifra que le permitió ubicarse entre las 30 empresas más grandes de la Costa Caribe y situarse dentro de las 260 compañías con mayores ingresos en todo el territorio nacional.

En ese mismo año, durante la recta final del gobierno del expresidente Iván Duque, la agencia Colombia Compra Eficiente seleccionó a Éticos Serrano, junto con otros operadores, para suministrar medicamentos a diversas entidades del Estado, incluyendo a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional hasta finales de 2025. Aunque en 2023 la firma facturó sumas millonarias con la institución policial, el acuerdo marco fue suspendido temporalmente. Posteriormente, la Dirección de Sanidad de la Policía le otorgó un contrato bajo la figura de urgencia manifiesta por un valor superior a los 207.000 millones de pesos.

Debido a la gran influencia de Éticos Serrano, el presidente Gustavo Petro solicitó en reiteradas ocasiones investigar el contrato de 1,7 billones de pesos suscrito entre esta compañía, el Ejército y la Policía Nacional. En su momento, el mandatario sostuvo que existió una «selección objetiva simulada» al poner a competir a sociedades del mismo grupo empresarial. No obstante, las autoridades correspondientes nunca demostraron irregularidades en dicho proceso licitatorio. Por el momento lo que le interesa es a los Char es la continuidad de su contrato que pesa mucho en el balance de su compañía.

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