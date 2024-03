Fue actriz de la ley del corazón y casi pierde la vida por una simple cirugía

.Publicidad.

La pasión por la actuación es algo que muchas veces nace con la persona que se dedica a ella. Esto le ocurrió a Constanza Duque, una actriz con una gran trayectoria y reconocimiento en Colombia. La actriz colombiana ha participado en más de 10 producciones y sus papeles son recordados por muchos. Uno de los más recientes fue en La ley del corazón del año 2016. Allí, la mujer le dio vida a una juez. Claro que la mujer no ha dejado la actuación, aunque ya no la veamos como antes. Aunque no todos lo saben, la mujer estuvo a punto de perder la vida hace un tiempo. Pese a la gravedad de la situación, la actriz pudo seguir adelante.

Constanza Duque, la actriz de la Ley del corazón que casi muere por una cirugía

Si bien es normal que uno u otro actor se someta a algún procedimiento; aunque muchas veces estos salen bien, este no era el caso de Constanza Duque. Y es que, el caso llegó a ser tan delicado que incluso la mujer llegó a comentar "Sobreviví, Gracias vida". Un mensaje como esté, da fe de que lo que vivió no fue cualquier bobada, pero aún así, lo logró superar. Según se conoció, todo se dio a raíz de una cirugía de naríz. Algo muy sencillo, pero que lastimosamente presentó complicaciones. La mujer fue diagnosticada con tromboembolismo pulmonar. Este tipo de diagnóstico es algo grave.

Constanza Duque en Noticia de un secuestro

Incluso, tal condición puede ser fatal para aquellas personas que lo sufren, según dijo la misma actriz. Esto no quiere decir que para ella fuera cualquier bobadita. De hecho, la actriz de La ley del corazón, tuvo que estar en la UCI durante tres días. Para fortuna de ella, su buen estado físico y emocional, le ayudaron a sortear esta situación. La mujer logró salir de la clínica en excelentes condiciones. Aunque claro, esta situación le ayudó a valorar mucho más la vida que, en cualquier momento, puede irse. Sin duda alguna, una gran guerrera que a sus 72 años, se sigue viendo con mucha energía y entusiasmo.

En redes sociales las personas no dudaron en demostrar su apoyo a Constanza Duque. Muchas personas se alegraron por la noticia y se lo hicieron saber con sus comentarios. Y es que, la trayectoria de esta actriz de La ley del corazón, le permite tener ese gran cariño del público colombiano.

