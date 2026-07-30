El récord en apuestas de $ 5,3 billones durante el Mundial le dejaron al sistema de salud cerca $ 120 mil millones

La empresa que más dinero movió en Colombia fueron Supergiros y su plataforma de pagos Superplay liderada por el presidente de la compañía Edgar Páez

La euforia por el Mundial y la participación de la Selección Colombia disparó las estimaciones, apuntando a que se apostaron cerca de 5,3 billones de pesos durante la fiesta del fútbol lo que le significó en impuestos un aporte al sistema de salud cercano a los 120 mil millones de pesos .

Según reportes del sector, el negocio de las apuestas legales digitales en el país ya es una industria colosal que mueve unos 45 billones de pesos anuales, evidenciando un salto transaccional histórico impulsado por este evento deportivo.

El escenario consolidó a los principales operadores del país frente a un volumen histórico de tráfico masivo.

Soportar millones de interacciones simultáneas sin inconvenientes puso a prueba la escalabilidad y la infraestructura digital de todo el ecosistema transaccional de apuestas en el territorio nacional.

El impacto de este hito financiero va mucho más allá de las ganancias comerciales o el entretenimiento deportivo; se traduce en un histórico salvavidas económico para el sistema de salud del país.

De acuerdo con la reglamentación colombiana, los operadores de juegos de suerte y azar autorizados deben transferir por ley el 15 % de su ingreso operativo real (calculado sobre el valor bruto de las apuestas menos los premios entregados a los jugadores) como derechos de explotación destinados directamente a financiar la salud pública.

Tomando como base la bolsa de $5,3 billones de pesos apostados durante el Mundial y considerando que el retorno al jugador (pago de premios) en la industria de apuestas deportivas, el aporte directo a la salud (15 % por ley): Generó una transferencia estimada de entre 120 mil y 150 mil millones de pesos .

En tan solo dos meses de temporada mundialista, el sector le inyectó más de un cuarto de billón de pesos al régimen subsidiado de salud, recursos vitales que garantizan la atención hospitalaria y coberturas sanitarias para millones de colombianos en las regiones más vulnerables.

El motor detrás del billonario recaudo.

En el centro de esta operación, SuperPay, el procesador de pagos aliado de los más grandes operadores de juegos y apuestas deportivas durante el mundial, demostró su capacidad al procesar más de 4,7 millones de operaciones, movilizando un total de 1,4 billones de pesos de manera ágil y sin latencia durante los picos de actividad más altos del torneo.

"El volumen de participación en este Mundial superó cualquier proyección. Los colombianos viven el fútbol con intensidad y nuestro compromiso era ofrecer un ecosistema confiable. La tecnología debe ser una herramienta de inclusión, y nuestra integración permite que cualquier colombiano monetice sus premios de inmediato, demostrando que somos el puente físico y digital que el mercado necesita para escalar a estos niveles," afirmó Edgar Páez, presidente de SuperGiros.

"Mover 1,4 billones de pesos en pleno pico del torneo es la prueba de fuego de nuestra arquitectura. En SuperPay calibramos la pasarela para asegurar miles de operaciones por segundo, brindándole a los usuarios y a los operadores total seguridad en el flujo del dinero," detalló Catalina de Los Ríos, gerente de SuperPay.

Acerca de SuperPay

SuperPay es es un ecosistema transaccional integral del Grupo Empresarial SuperGiros.

Su gran diferencia con similares radica en contar con una red física propia de recaudo y monetización, además de tener medios de pago habilitados como PSE, Tarjeta de Créditos, Billeteras Digitales y Bre-B

Esta infraestructura tecnológica de alta disponibilidad, sumada a estrictos protocolos de ciberseguridad, ha posicionado a SuperPay como el procesador de confianza para múltiples sectores.

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