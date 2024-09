El reconocido actor colombiano que fue novio de Greeicy y Lina Tejeiro; presentó Play Zone y más

El actor, ha participado en varias producciones y aunque hace un tiempo no lo vemos en la TV, si está activo en redes sociales junto a su actual pareja

Greeicy Rendón y Lina Tejeiro, hoy cuentan con una amistad que para muchos, es irrompible. Por largos años, ambas famosas han compartido en redes la bonita relación que tienen. Sin embargo, no solo el arte une a estas talentosas mujeres. Es probable que no todos lo sepan, pero inclusive, ambas comparten un mis exnovio. Así es, las dos estuvieron involucradas en un momento de su vida con un famoso actor del país que ha brillado en múltiples producciones. Se trata de Juanse Quintero, un carismático actor, músico y presentador, quien hoy brilla en sus redes sociales.

Juanse Quintero, el actor que le robó el corazón a Lina Tejeiro y Greeicy

Seguramente, muchos recuerdan el nombre de este bogotano, por sus diferentes apariciones en la tv. El actor ha hecho parte de programas como Play Zone, Zona Uno y más. Claro que también ha estado en algunas producciones como Juego limpio, Isa TK +, Francisco el matemático y más. Así mismo, incursionó en la música y hoy en día, destaca en redes sociales. En estas, suele crear contenido junto a su actual pareja, Johana Fadul, con quien vive en México. Sin embargo, cuando estuvo en Colombia, el hombre conquistó a muchas e incluso, llegó a ser pareja de otras famosas del país.

Juanse Quintero junto a Greeicy, Johana Fadul, Rafael Pedroza y Lina Tejeiro.

Es que, para quienes no lo saben, Juanse Quintero, llegó a ser pareja de la también actriz, Lina Tejeiro. Claro que su relación no fue muy extensa y no hizo tanto eco en el mundo de la farándula. Eso sí, se lograron ver una que otra vez en público juntos. Pero, además de Lina, el actor también llegó a mantener una relación con Greeicy. A diferencia de la anterior, esta duró un poco más de tiempo, y al parecer su amor surgió de forma instantánea. Bastó con un halago para que surgiera el gusto entre ambos y decidieron salir. Sin embargo, esta terminó.

Aunque no se sabe con certeza, parece que la cantante le habría sido infiel a Juanse Quintero. Sin embargo, la misma Greeicy ha salido a desmentir esto. Finalmente, el bogotano terminó con Johana Fadul, con quien se ha mostrado muy feliz. La pareja comparte su vida actual, lejos de Colombia y los diferentes proyectos que les surgen por su trabajo en las redes sociales.

