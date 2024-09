Así fue como RCN convenció a Adria Marina de ser jurado de MasterChef; fueron insistentes

.Publicidad.

Esta temporada de MasterChef, ha tenido un sin fin de novedades, muchas llamativas para los televidentes. Una de las noticias que más impactó a los televidentes, fue la salida de Carpentier, chef chileno, del programa. El hombre era considerado una pieza fundamental del programa, pero su salida dejó un gran vacío. Por supuesto que el Canal RCN debía encontrar al reemplazo ideal para cubrir esta vacante. Ante un sin fin de especulaciones, decidieron escoger a la reconocida chef mexicana, Adriana Mariana, para asumir el reto. La mujer reveló cómo fue que la convencieron de ser la nueva jurado de MasterChef.

El Canal RCN hizo hasta lo imposible para tener a Adria Marina como nueva jurado de MasterChef

Mucho se especuló sobre quién sería la persona encargada de reemplazar a Carpentier. Varios nombres estuvieron sonando, como el de Juan del Mar e incluso el de Leonor Espinosa. Sin embargo, ambos aseguraron que eran rumores y que no iba a estar en el programa. Finalmente, se presentó a Adria Mariana como nueva jurado de MasterChef. La chef mexicana ya había estado en otros proyectos televisivos y ahora llegaba como un gran fichaje. Aún así, no se supo con exactitud lo que el Canal RCN le ofreció para que aceptara la propuesta de ser parte del programa.

Recientemente, la mexicana habló del tema y causó gran sorpresa. Según reveló la chef, no tuvo que hacer ninguna prueba para poder ser parte del programa. El trabajo realizado por la mujer ya era conocido, por lo que no era necesario esto. Ahora bien, respecto a MasterChef, cuenta ella que cuando vino a Colombia a grabar Top Chef, un productor se acercó a ella. Este personaje le ofreció inmediatamente el puesto de jurado del programa. Sin embargo, ella no quería ser parte de otro proyecto televisivo; aún así, la salida de Carpentier la hizo considerar la oferta.

Por si fuera poco, el productor siguió detrás de ella para poder ficharla en el programa. Finalmente, lograron convencerla y la mujer tuvo que renunciar a lo que estaba haciendo en ese momento. Sin más que pensar, empacó sus maletas y regresó a Bogotá para ser la nueva jurado de MasterChef. Hasta el momento, su presencia ha recibido más halagos que críticas y la mujer ha hecho un gran papel.

