"El que tiene jerarquía es el que pasa": la dura pulla de Juanfer a sus compañeros del Junior

El mediocampista fue el más punzante en la cancha del Manuel Murillo Toro; pero sus compañeros no fueron claros de cara al gol. Los tiburones firmaron otro fracaso

.Publicidad.

Cuando los Char hicieron lo imposible por llevar a Juan Fernando Quintero al Junior de Barranquilla, lo hicieron con la idea de que el equipo tuviera un buen papel en la Copa Sudamericana. El conjunto currambero había logrado clasificar a la fase previa del certamen, y esperaba poder llegar a la fase de grupos eliminando al Tolima. Sin embargo, en Barranquilla no fue mucho lo que e equipo logró y en suelo pijao firmó un nuevo fracaso, que hizo parecer la contratación de Juanfer realmente innecesaria.

🇨🇴⚽️🇨🇴 ¡Victoria y clasificación de @cdtolima! 📽️🏆 Lo mejor del 1⃣-0⃣ del Vinotinto y Oro sobre @JuniorClubSA para entrar a la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Sudamericana.#LaGranConquista pic.twitter.com/V4tYEZQVLJ — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) March 10, 2023



Las reacciones no se hicieron esperar, tanto de los hinchas como de los mismos jugadores; y mientras los fanáticos pidieron a gritos que Arturo Reyes fuera echado del banco, los futbolistas, mucho mas críticos, hablaron desde el aspecto deportivo. La declaración que más sorprendió fue la de Juan Fernando Quintero, quien no solo se dio palo a él, sino que hizo un llamado de atención a todos sus compañeros del Junior de Barranquilla.

-Publicidad.-

| Vea también: ¿Irá a ganar más que en Grecia? Esta sería la absurda cifra que ganaría James si se va a Brasil

"Lamentablemente no pudimos concretar y tuvimos opciones de gol. Esto es el fútbol: el que concreta y el que tiene jerarquía a la hora de ser efectivo es el que pasa. Que sirva para mejorar en lo que se viene. Saber que en una copa internacional tienes que tener jerarquía y concretar las jugadas de gol. Nos quedamos en jugar bien y no solo es jugar bien, hay que concretar. Prefiero pasar y jugar mal que jugar bien y no pasar" fueron la palabras del mediocampista.

Publicidad.

#ESPNF90Colombia | El clásico nocturno del fútbol "Estoy frustrado por la situación" Juan Fernando Quintero. ▶️ No te pierdas F90 por #ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCYmMdk pic.twitter.com/MLnHhYI1dK — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) March 10, 2023

Con la eliminación, el Junior de Barranquilla completa 5 años sin tener un papel relevante internacionalmente. Desde que quedó finalista de la Copa Sudamericana en 2018, el equipo barranquillero se ha clasificado solo a dos ediciones, 2022 y 2023, y en ambas ha quedado por fuera en la parte inicial de la competición. ¿Se sentirá arrepentido Juanfer de haber llegado a Barranquilla?