¿Irá a ganar más que en Grecia? Esta sería la absurda cifra que ganaría James si se va a Brasil

Para nadie es un secreto que James Rodríguez sigue teniendo magia en su pierna izquierda. Desde su llegada al fútbol de Grecia, jugando para el Olympiacos, el jugador de la selección Colombia ha vuelto a sonar en el mundo del deporte. Lejos de perder el tiempo como quizás ocurría en Catar, el 10 ha ido recuperando un poco del nivel que un día lo terminó llevando a jugar con el Real Madrid. Desde grandes asistencias hasta uno que otro gol, posicionan al jugador como uno de los mejores en Grecia.

Ha sido gracias a estos buenos resultados que ha tenido el colombiano que, ya varios equipos empiezan a interesarse en él nuevamente. Recordemos que antes de su llegada al Olympiacos, mucho se habló de un interés por contratar a James Rodríguez por parte de diferentes equipos de Brasil, aunque esto nunca sucedió. Sin embargo, nuevamente habría un interés desde Brasil por el 10 . Esta vez, el equipo interesado sería el Fluminense, quien la tendría cuesta arriba referente al sueldo del colombiano.

|Le puede interesar Al final ganó Carlos Antonio Vélez ¡Qué malagradecidos han sido los colombianos con Pekerman!

Olha aí o comentário do James Rodríguez e vocês aí achando que não existe possibilidade do James Rodríguez fechar com o Fluminense. pic.twitter.com/73EcoatPB6

— 𝑮𝒆𝒓𝒎𝒂𝒏 𝑪𝒂𝒏𝒐 𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆 (@GermanCanoDepre) February 26, 2023