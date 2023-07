Puerto de Tianjín, donde robots ya remplazaron a los humanos

.Publicidad.

Si tomas un tren bala desde Bejín cubrirás los 130 kilómetros hasta el puerto de Tianjín en 25 minutos. El pasaje vale 100 dólares y sólo unos pocos chinos pueden tomarlo. El sol aplasta cualquier buena intención de trabajar. Al mediodía sólo un puñado de personas se atreven a caminar por un asfalto que exhala, como si fuera un monstruo, un vapor que pega tan duro como una cachetada de cemento. El sol choca contra los vidrios de los rascacielos de 300 metros de altura que han sido construidos en los últimos años en una de las ciudades más prósperas del país. Usar los ojos acá cuesta, el sudor cae por la frente y todo parece estar revestido de un brillo cegador.



En condiciones normales los trabajadores del puerto de Tianjín estarían alargando sus horas de almuerzo. Pero esto, desde poco antes de la pandemia, no sucede. Los molinos de viento fueron erigidos en el 2018 y producen la energía eólica con la que se mueven las máquinas del puerto. En

enero del 2023 se obtuvo un record: mover 40 millones de toneladas de carga. Lo que impresiona

es que ya no son los hombres los que manejan la carga sino las máquinas.

Con un poco de escepticismo acepté la invitación para conocer este lugar. Los puertos no son

definitivamente uno de mis sitios favoritos en una ciudad. Pero en este vi el futuro, vi todo lo que

algunas vez me enseñaron las novelas de ciencia ficción. Los carros tienen vida propia así como los

brazos mecánicos del puerto. Todo es una coreografía realizada con extrema precisión, una danza

de hierro silencioso que no genera gases ni necesita algún tipo de esfuerzo humano. Tan sólo se

recargan durante una hora cada día y, a cambio, se obtienen 23 horas de productividad. Los

ingenieros chinos lucían orgullosos y asentían, acaso pensando que las quejas, quebrantos y

debilidades de los trabajadores humanos habrían sido superados para siempre.



En este video se ve una tarde de trabajo en el puerto de Tianjín. Este es tan sólo el inicio de una era

llena de incertidumbres para los humanos. La era en la que las máquinas reemplazarán para

siempre la fuerza laboral.

