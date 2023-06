¿Cuál es el miedo estúpido que tienen los colombianos con China?

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

En un viaje que estoy haciendo por China conocí a varios amigos paraguayos. Una de ellas me dice que su novio, Anibal Ricardo -el nombre se me grabó porque constantemente lo está diciendo- le ha aconsejado que mejor no lo llame tanto desde la China. Para poder comunicarnos a Latinoamérica necesitamos usar una aplicación llamada We Chat. Los chinos, inventores de la pólvora, la tinta, y casi todas las cosas que adoras, también sacaron esto al mercado varios años antes que los gringos se ufanaran de su Wassap. Así que mi cándida amiga paraguaya afirma que, una vez llegue a su país, a través de un ojo que no se cierra, que es implacable como el de Sauron, la estarán espiando en su trabajo como reportera política, estará como una sombra a su lado en cada cena de trabajo, en cada ducha. Ella es una más de las personas que los chinos son una entidad compuesta de 1.400 millones de almas dispuestas a expandirse por el mundo y apoderarse de él.

A los chinos con los que he podido hablar lo que más les duele de esta campaña de odio que se intensificó con Trump es cargar con el INRI de que ellos fueron los que crearon el covid. Algunos dicen que el virus surgió en un mercado en Wuham, por aquello de comer murciélagos. Otros, con datos sacados de su propia cabeza, afirman que fue un laboratorio en donde se creó el virus para acabar con toda la humanidad. Desconocen que la OMS dio su veredicto: el gran agente propagador del covid fue un partido de Champions League entre Valencia y Atalanta jugado en el estadio San Siro de Milán. Los chinos no tuvieron nada que ver. En la posverdad no hay nada que tenga más peso que una fake news. Acá no se constata nada. ¿Para qué si se pierde tiempo? Y acá lo único que importa es la velocidad con que se propague la noticia. Subido en el escaparate de Twitter y Facebook -hipócritas- Trump pudo expandir su incendio. Lo consiguió. Compañías como Huawei fueron estigmatizadas en buena parte de nuestro continente por aquello de que “nos estaban espiando” y, una vez más, los que perdemos solo nosotros.

Las cámaras de estos teléfonos son cuatro veces más poderosas y eficaces que las de Android o Apple, pero pailas, no lo podemos disfrutar. Ni hablar de las colombianadas que nos ahorraríamos con el 5G. Pero como son inventos chinos Zuckenberg, Musk y sus políticos han decidido que no podemos tenerlos. Ojalá que la anunciada visita de Petro a Beijing en los últimos meses sirva para romper tanto muro.

Pero Colombia es solo uno de los países que se han visto afectados por este prejuicio estúpido. En ciudades tan descomunales como Shangai la presencia de occidentales es casi nula. Es como si en la mayoría de países existiera el temor de que algún virus raro está acechándolos en las esquinas para ser arropado por un cuerpo sin defensas, incubarse en el organismo y luego, de regreso a su país, propagar la plaga que acabará con el mundo. Lo que nos estamos perdiendo los occidentales no tiene nombre. Una de las gastronomías más deliciosas, saludables y exóticas del mundo, paisajes interplanetarios y la sabiduría de cuatro mil años ininterrumpidos de historia. Y todo eso nos ha sido vetado por nuestra propia estupidez, un punto débil que ha sabido explotar a nivel quirúrgico los Estados Unidos de América y que, esperamos, podamos derrotar. Porque los que perdemos con estas taras, con estos prejuicios, somos nosotros.