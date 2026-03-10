- El pueblito de Boyacá que parece sacado de los Alpes europeos y está a pocas hroas de Bogotá

A unas cuatro horas de Bogotá se encuentra un pueblo boyacense que muchos comparan con los paisajes de los Alpes europeos

Muchos viajeros están cansados de los destinos turísticos de siempre, esos que se repiten una y otra vez en redes sociales y portales de viaje. Lo curioso es que en Colombia existen decenas de lugares únicos que todavía no son tan conocidos, pero que ofrecen paisajes y experiencias realmente especiales. Muy cerca de Bogotá, por ejemplo, se encuentra un destino que sorprende por la belleza de sus montañas, su arquitectura colonial y la tranquilidad que se respira en sus calles. Se trata de un pequeño pueblito de Boyacá que parece sacado de un paisaje europeo y que se ha convertido en uno de los lugares más encantadores del departamento.

Le contamos cuál es este pueblito, cómo puede llegar hasta él y qué puede hacer cuando decida visitarlo.

El pueblito de Boyacá que parece sacado de los Alpes

Al norte de Bogotá, a unos 224 kilómetros de la capital, pasando por Tunja y muy cerca de Sogamoso, se encuentra Monguí, uno de los municipios más pintorescos de Boyacá. El viaje puede tomar alrededor de cuatro horas, tiempo suficiente para disfrutar de los paisajes montañosos y las carreteras que atraviesan el altiplano boyacense.

Al llegar, los visitantes se encuentran con un pueblo donde la arquitectura colonial y la naturaleza se mezclan de forma armoniosa. Sus calles empedradas, casas blancas con balcones de madera y templos históricos crean un ambiente que muchos comparan con los paisajes de los Alpes europeos.

Monguí es reconocido por la tranquilidad que ofrece a quienes lo visitan. De hecho, forma parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia, una distinción que resalta su valor histórico y cultural. Caminar por sus calles permite disfrutar de vistas panorámicas de las montañas, además de recorrer senderos rurales que conectan con la naturaleza del lugar.

Uno de los mayores atractivos cercanos es el Páramo de Ocetá, considerado por muchos como uno de los páramos más hermosos del mundo. Este ecosistema de alta montaña ofrece paisajes llenos de frailejones, lagunas y senderos naturales ideales para los amantes del ecoturismo.

Páramo de Ocetá. Foto: Colparques.

Otro sitio imperdible es la Ciudad de Piedra de Monguí, una formación natural de enormes bloques rocosos que crean un paisaje casi surrealista, como si hubiera salido de un libro de fantasía o de una película.

Pero incluso sin salir del casco urbano, Monguí ofrece suficientes razones para quedarse. Su centro histórico, su arquitectura colonial y la tranquilidad del lugar lo convierten en un destino ideal para quienes buscan descansar y desconectarse por unos días.

Además, el municipio es famoso por una tradición que tiene más de 90 años: la fabricación artesanal de balones de fútbol, actividad que ha dado reconocimiento al pueblo dentro y fuera de Colombia.

Monguí.

A esto se suma su gastronomía típica. Los visitantes pueden probar platos tradicionales como el Cocido boyacense, la Mazamorra chiquita o la trucha arcoíris, sabores que completan la experiencia de visitar este encantador rincón de Boyacá.

