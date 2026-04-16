- Dos paisas detrás de un negocio en la élite tecnológica

Veronorte, la firma de capital de riesgo fundada por dos amigos paisas de la adolescencia, Felipe Valencia y Camilo Botero, ha logrado durante 14 años construir una firma de inversión que conecta el capital de empresarios y corporativos latinoamericanos con los principales fondos de capital de riesgo, (venture capital) de Estados Unidos. La firma es reconocida por la visión del ecosistema startup (empresa emergente caracterizada por su base tecnológica) de la región latinoamericana.

Felipe Valencia estudió ingeniería mecánica, vivió en China, Alemania e Italia, hizo investigación y desarrollo en robótica para Siemens y tuvo su primera incursión en inversiones a través de un fondo de capital chino basado en México. Camilo Botero empezó su carrera en Suvalor (hoy Valores Bancolombia) como analista de acciones dentro del Grupo Empresarial Antioqueño, pasó por la banca de inversión de Corfinsura asesorando fusiones y adquisiciones, y luego se incorporó al Grupo Nutresa como cabeza de finanzas corporativas. Su relación en el Grupo Empresarial Antioqueño – GEA sería fundamental para los inicios de Veronorte.

Inversiones estratégicas en Medellín y Estados Unidos

Veronorte está registrada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y ha ejecutado más de US$100 millones en inversiones desde su fundación. En su portafolio incluyen inversiones en empresas muy exitosas de Silicon Valley que todavía no han salido a Bolsa de Nueva York como SpaceX, OpenAI, Anthropic y Databricks, a través de inversiones que realizan en 24 fondos de capital de riesgo del más alto nivel, incluyendo Menlo Ventures, IVP y DFJ Growth.

La primera inversión de Veronorte se hizo en agosto de 2016 a través de una alianza con Grupo Sura que derivó en Sura Ventures, el primer fondo de capital de riesgo corporativo (CVC por las siglas en ingles de Corporate Venture Capital) del conglomerado antioqueño. Veronorte se encargaba de buscar empresas innovadoras en etapas tempranas con potencial de cambios en sus áreas operativas, para luego realizar estrictos procesos de debida diligencia, valoración, así como formar parte del comité de inversión. La idea se difundió dentro del GEA y le siguieron fondos CVC del Grupo Argos Ventures, y el Grupo Nutresa.

En noviembre de 2021, cuando Jaime Gilinski lanzó por sorpresa su primera Oferta Pública de Adquisición (OPA) por una empresa del Grupo Antioqueño. Las prioridades del Grupo cambiaron, y tanto el Grupo Argos como el Grupo Sura suspendieron sus actividades de CVC. Veronorte retornó el capital a sus inversionistas y optó por lanzar en el año 2022 su primer fondo propio, Fondo de Fondos I, especializado en startups en etapas tempranas, para el cual captó USD 19.6 millones. Ahora va por un segundo, de USD 35 millones que se encuentra levantando principalmente entre family offices, empresas dedicadas a la gestión patrimonial de familias de alto patrimonio.

Veronorte invierte con una formula diversificada, una porción mayoritaria en empresas en etapa temprana, y el restante 35 % - 40 % en etapa tardía (Series B y C) para moderar el riesgo y devolver capital más rápido. Grupo Cibest/Bancolombia se convirtió en el inversionista ancla, le siguió el fondo patrimonial de la Universidad Eafit y varias family offices principalmente de Medellín.

La firma opera sin oficina física desde la pandemia. Botero dirige las relaciones con inversionistas y el análisis desde Medellín. Valencia, que se ha mudado a México, donde Veronorte busca ampliar su base de inversionistas latinoamericanos, viaja a San Francisco una o dos veces por mes para determinar oportunidades y participa en la junta directiva de la firma de capital de riesgo más reconocida de Silicon Valley.

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