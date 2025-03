Tatequieto de la Supersociedades al empresario venezolano que se quería quedar con Monómeros

.Publicidad.

La puja por el control de Monómeros, la gran empresa de fertilizantes venezolana, pero con sede en Barranquilla, no se detiene. Aunque parecía que podía llegar un fin para esta novela por cuenta de la oferta del empresario Jorge Pacheco de hacerse con los activos, la Superintendencia de Sociedades en cabeza de Billy Escobar les puso punto final a sus pretensiones. De esta manera, la compañía seguirá tal como está, intervenida y a la espera de que aparezca un comprador que materialice la intención del gobierno de Nicolás Maduro de privatizarla.

Pacheco, venezolano de nacimiento, había presentado la oferta el pasado 19 de febrero. Lo hizo a través de su empresa Nitrofert, la cual se ha afianzado como una competencia directa de Monómeros en la elaboración de fertilizantes que terminan siendo utilizados por los campesinos del país. Su idea, según aseguró entonces, era mejorar los problemas económicos que acarrea desde hace años la empresa venezolana y generar empleos.

No obstante, la Supersociedades evaluó la solicitud y encontró que todo no era como lo pintaban. De acuerdo con su informe publicado este miércoles 12 de marzo, la información presentada por Nitrofert no era clara y no evidenciaba un beneficio claro para Monómeros en tanto que no tenía realmente el propósito de preservar la sociedad.

Cabe recordar que actualmente Monómeros está en control de la Supersociedades, el máximo grado de supervisión de la entidad

Desde su fundación en 1967 la propiedad de Monómeros fue compartida entre los gobiernos de Venezuela y de Colombia, pero esto cambió en 2006 cuando el expresidente Álvaro Uribe decidió vender el 47% de participación que tenían Ecopetrol y el Instituto de Fomento Industrial (IFI). En los últimos años, el gobierno de Maduro ha expresado sus intenciones de venderla, a lo que se ha opuesto frontalmente el de Gustavo Petro asegurando que esto afectaría los precios para los campesinos. Incluso se planteó la posibilidad de que el gobierno colombiano la recomprara, pero nunca sucedió.

Por su parte, Jorge Pacheco es un empresario venezolano que ha sido cercano a la oposición venezolana, particularmente a personalidades como Juan Guaidó y Leopoldo López, así como al expresidente colombiano Iván Duque y al Centro Democrático. Fundó Nitrofert en 2018, inicialmente como una empresa de servicios logísticos y luego, gracias a los conocimientos que había adquirido de Monómeros, la volcó hacia el mercado de los fertilizantes y la convirtió en una gigante del sector.

