- El polémico correo filtrado con el que buscaban suspender a Petro

Lo que comenzó como un fuerte debate constitucional por el fuero de Petro terminó convertido en una maraña de acusaciones políticas y correos cruzados

Texto escrito por: Carlos Lagos

En Colombia estamos acostumbrados a las controversias políticas. Lo excepcional de este episodio no es la confrontación entre Gobierno y oposición. Lo verdaderamente extraordinario es que, en cuestión de días, una discusión constitucional sobre el fuero presidencial terminó convertida en una maraña de versiones incompatibles donde nadie parece estar en condiciones de afirmar con certeza qué ocurrió realmente.

Todo comenzó con un auto suscrito por la representante Gloria Arizabaleta que pretendía suspender provisionalmente al presidente Gustavo Petro hasta la culminación de la jornada electoral. La decisión produjo una inmediata conmoción jurídica y política. No era para menos. La pregunta que surgió fue elemental: ¿puede una autoridad instructora adoptar una medida cautelar con efectos sobre el ejercicio de la Presidencia de la República?

Mientras el país debatía sobre competencias constitucionales, fueros y medidas cautelares, los acontecimientos tomaron un rumbo inesperado.

Primero se conoció la visita de la representante a la Casa de Nariño. Después, desde Nueva York, el presidente Petro denunció públicamente presuntas presiones relacionadas con cargos y espacios burocráticos. Más tarde apareció una nueva explicación según la cual el auto habría sido consecuencia de una filtración o de un envío irregular de un borrador por correo electrónico.

Fue allí donde el caso dejó de ser únicamente jurídico porque una providencia de semejante alcance no puede equipararse a una comunicación administrativa cualquiera. Estamos hablando de una actuación que pretendía producir efectos sobre la Jefatura del Estado. Por eso la explicación posterior generó tantas dudas como la propia decisión inicial.

Sin embargo, tampoco sería serio asumir que las denuncias presidenciales constituyen por sí mismas una verdad demostrada. Las acusaciones sobre presuntas exigencias burocráticas son de extrema gravedad y, precisamente por ello, requieren algo más que declaraciones públicas. Exigen pruebas, investigación y verificación institucional.

El resultado es un escenario inquietante: existen múltiples versiones, pero ninguna verdad acreditada. La representante sostiene una narrativa. El presidente sostiene otra. Los sectores políticos afines a cada uno ya parecen haber escogido culpables y víctimas. Para unos, estamos ante una operación política contra el Gobierno. Para otros, ante una estrategia de victimización cuidadosamente calculada por el Ejecutivo.

La paradoja es evidente: mientras más declaraciones aparecen, menos claridad existe. Los antecedentes de confrontación política que han acompañado al presidente Petro durante buena parte de su vida pública, particularmente en asuntos relacionados con participación en política y enfrentamientos con organismos de control, hacen que cada sector interprete los hechos desde sus propias convicciones previas. Ya no se evalúan las pruebas; se evalúa quién las presenta.

La consecuencia es peligrosa para cualquier democracia. Cuando la confianza pública depende más de las lealtades ideológicas que de la evidencia verificable, las instituciones dejan de producir certezas y comienzan a producir sospechas. Por eso el problema ya no es únicamente determinar si el auto era jurídicamente viable o si las denuncias posteriores tienen fundamento. El verdadero desafío consiste en establecer qué ocurrió realmente.

Una democracia puede soportar una crisis política. Puede soportar incluso una dura controversia constitucional. Lo que difícilmente resiste es una crisis de verdad.

Mientras las instituciones competentes no esclarezcan los hechos, Colombia seguirá atrapada en la niebla. Y en esa niebla quedará flotando una imagen difícil de olvidar: la de un auto que sacudió al país, luego fue explicado, relativizado y prácticamente desconocido por sus propios protagonistas.

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