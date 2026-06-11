- La huella imborrable del estudiante de Odontología de la UNAL que fue asesinado por la Policía en los años 80

El asesinato del nariñense Jesús Humberto "Chucho" León en 1984 fue el detonante del cierre definitivo de la Universidad Nacional por casi un año

Texto escrito por: Aníbal Arévalo

El análisis histórico de los movimientos estudiantiles en Colombia sitúa a Jesús Humberto León Patiño, conocido cariñosamente como "Chucho" León, como un personaje fundamental de la memoria histórica universitaria de los años ochenta. Su asesinato se convirtió en el detonante político —el "Florero de Llorente"— de uno de los episodios más críticos en la historia de la educación pública del país: la toma y posterior cierre de la Universidad Nacional de Colombia el 16 de mayo de 1984.

Jesús Humberto nació el 25 de abril de 1958 en Pasto, Nariño, en el hogar conformado por José Antonio León Ruano y Zoila Patiño Álvarez.

Buscando una educación superior, emigró a Bogotá para ingresar a la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), donde se matriculó en la Facultad de Odontología. Dentro del campus, se destacó rápidamente no solo por su desempeño académico, sino por su profunda empatía con las problemáticas de la comunidad universitaria. Se vinculó activamente al grupo de Cooperación Estudiantil y se convirtió en un líder visible en las dinámicas del Bienestar Universitario, especialmente en la defensa de las residencias estudiantiles y el Comedor Central.

A principios de 1984, la Universidad Nacional atravesaba una severa crisis institucional. La rectoría de la época impulsaba reformas orientadas a la reorganización (y para el movimiento estudiantil, el desmonte) de los servicios de bienestar. Durante el mes de abril, tras intensas negociaciones, los estudiantes desalojaron pacíficamente las residencias para su reorganización formal, dejando a cerca de 300 estudiantes excluidos del beneficio. En este escenario, "Chucho" León destacó como un defensor incansable del derecho a la alimentación y la permanencia digna de los estudiantes de bajos recursos.

A principios de mayo de 1984, aprovechando un receso de actividades o un viaje planificado, Jesús Humberto emprendió un viaje por carretera en motocicleta con destino a su ciudad natal, Pasto, para visitar a su familia.

No obstante, su trayecto contemplaba una parada estratégica en Cali. El objetivo era realizar contactos de carácter gremial con los líderes estudiantiles de la Universidad del Valle (Univalle) para articular las agendas de protesta a nivel nacional.

Las investigaciones de derechos humanos y los relatos de prensa de la época señalan que León Patiño venía siendo objeto de seguimientos minuciosos desde Bogotá por estructuras de inteligencia o agentes de seguridad estatal (F-2). El 9 de mayo de 1984, a la edad de 26 años, fue interceptado en Cali. Fue detenido, sometido a torturas y finalmente asesinado con impactos de bala por sicarios. Su cuerpo maltratado fue abandonado en un potrero aledaño al campus de la Universidad del Valle (Meléndez).

La noticia del asesinato de un líder carismático, pacífico y ampliamente estimado consternó de inmediato a la comunidad universitaria en todo el país. Su muerte se interpretó como una muestra de la persecución directa contra el movimiento estudiantil.

Como respuesta directa al crimen de "Chucho" León, los estudiantes de la Universidad Nacional en Bogotá convocaron a una jornada de protesta y un acto político-cultural en su memoria. Ese día, la manifestación terminó en una violenta incursión de la fuerza pública dentro del campus (la Policía y el F-2), que derivó en la desaparición, detención y asesinato de múltiples estudiantes, y provocó el cierre de la institución por casi un año.

El sacrificio de Jesús Humberto quedó sellado en el mapa de la memoria de la UNAL. Recientemente, en un acto de reparación histórica y reivindicación de sus luchas por el bienestar, la Universidad Nacional Sede Bogotá reinauguró y bautizó de manera oficial a su espacio más emblemático de soberanía alimentaria como el Restaurante Central "Chucho" León.

En Pasto, por iniciativa de un grupo de estudiantes, encabezados por Eber Santander, Mario Cáceres, Mario Martínez Narváez y Aníbal Arévalo (entre otros) se realizó un sencillo acto de instalación de una placa conmemorativa, en el pórtico de la Udenar, a la memoria del estudiante caído, asignándose el nombre de avenida Jesús León Patiño a la vía recién asfaltada, la que conduce del intercambiador vial (glorieta de las banderas) hasta la Universidad de Nariño, (Torobajo). El señor José Antonio León (padre de “Chucho” León) pronunció unas palabras con lágrimas en sus ojos. Lo acompañaba su esposa y una hermana de “Chucho”.

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