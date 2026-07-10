- Las asombrosas ganancias del Mundial tienen boquiabiertos a los tiburones de Wall Street

La fiesta futbolera se transformó en un monstruo financiero que mueve miles de millones de dólares, superando de lejos al mismísimo Super Bowl

Texto escrito por: Elizabeth Mora-Mass

Los comentaristas económicos de Estados Unidos afirman a voz en coro que están asombrados por las ganancias de la FIFA y el negocio global del fútbol-soccer, como lo llaman ellos. “Son asombrosas”, repiten incrédulos y aseguran que, “definitivamente el ocio vale millones”, mientras algunos predicen que, Estados Unidos, México y Canadá serán en 10 años, la futura liga premier del mundo, desplazando a las europeas y que en dicho torneo van a intervenir clubes de Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador, “porque la taquilla está asegurada”.

“Cuando tú hablas de un negocio que genera según la misma FIFA, entre 11.000 millones y 14.000 millones de dólares, es una cifra tan escandalosa que tiene impresionados a mismísimos “sharks” (tiburones) de Estados Unidos. Se conoce como “sharks” a los hombres de empresa que controlan muchos negocios.

“En la época de la pandemia las ganancias de la FIFA fueron de 7.568 millones de dólares entre 2019-2022. Eso es una montaña de dólares”, decía uno de los comentaristas de uno de los canales económicos de la cadena Fox.

Sin embargo, lo que literalmente tiene boquiabiertos a los comentaristas económicos son las ganancias que está generando esta Copa Mundo 2026. “La misma FIFA admite tácitamente que va a obtener un mínimo de 11.000 millones de dólares. Eso es una ganancia fenomenal, que ningún otro deporte puede superar”, repiten los expertos económicos cada vez que sale la información acerca de los ingresos de la entidad.

El día que las entradas del partido Portugal-Colombia en Miami superaron el costo de los boletos del Súper Tazón, los analistas económicos admitieron que “ésto del soccer (fútbol) es algo superior a cualquier competición”.

Y de ahí en adelante, todo han sido cifras tan elevadas que han sorprendido a los estadounidenses comunes y corrientes. Por ejemplo, en Nueva York se han visto vecindarios y ciudades paralizados por las fanaticadas. Han sido verdaderas hordas de personas provenientes de los 48 países participantes que se han tomado las calles en festejos poco vistos, a no ser un campeonato nacional de Los Yankees, Los Mets o el de Los Knicks de hace unos días.

Control Total del Fútbol

Para comenzar, la FIFA es realmente la rectora única del fútbol mundial. De los clubes más poderosos a los equipos de barriada, todos deben estar afiliados a la FIFA si quieren ser alguien en este deporte. De lo contrario son piratas.

Ese control absoluto le permite a la FIFA imponer condiciones, precios y reglas que todo el planeta debe cumplir, si quiere hacer parte de la entidad, la cual está compuesta por seis confederaciones y 211 asociaciones que controlan el fútbol de todo el mundo, el cual es realmente el deporte más popular del mundo.

Además, la FIFA tiene varios programas clases, entre ellos, los Programas Futbol 1.0 y 2.0. El Programa de Fútbol para Escuelas (lanzado en Nueva York con el padrinazgo del alcalde Zorhan Mandani, patrocinado por el Banco de América), el cual será lanzado también en otras ciudades. El Programa del Fútbol Femenino y el Proyecto Fútbol como Deporte Global.

Los patrocinadores

Los ingresos de la FIFA provienen de la venta de derechos de TV, mercadeo y licencia de mercancías, derechos de participación por hospitalidad y la venta de boletos, que en este certamen han desbordado todos los cálculos, lo que agregaría otro par de billones de dólares para las arcas de la entidad.

Por otro lado, los derechos de televisión y streaming fueron vendidos a más de 200 territorios y están proyectados a generar casi cinco mil millones de dólares, con lo que las ganancias de Qatar 2022 subirán casi un 100%.

La FIFA Partners son Qatar Airlines, Budwisser, Adidas, Coca-Cola, Hyundai, Visa, Frito-Lay, Diageo, Mengniu, Diay, American Airlines y Marriott Bon Way.

En el Rango 2 de Patrocinadores Locales son las empresas locales y se estima que están generando entre 60 millones a 80 millones de dólares.

Demanda, caridades y distribución entre los participantes

Ante la avalancha de críticas y enfrentamientos con motivo del costo de boletos, transporte al estadio, polémicas abiertas con los líderes demócratas del área metro de Nueva York, las cuales terminaron con la demanda de las procuradoras de Nueva York y Nueva Jersey a la FIFA, la entidad dio a conocer los premios a las naciones participantes y algunos programas de caridad, como los programas para ayudar durante la Pandemia del COVID-19 y un anuncio de envio de dinero a Venezuela, con motivo de los terremotos.

No se sabe qué va a pasar con la demanda, toda vez que el presidente de la FIFA, Infantino tiene rango de jefe de estado en el protocolo deportivo, motivo por el cual, el Departamento de Estado de Estados Unidos debe aprobar cualquier acusación ante las cortes federales. Por lo menos eso pasó con Blatter, cuando en el juicio a la FIFA, el Departamento de Estado dio el visto bueno.

Por otro lado, la FIFA informó que el ganador de la copa mundo va a obtener 50 millones de dólares, el subcampeón, $33 millones, el tercero $29 millones, el 4, $27 millones; del 9o, al 16o, $15 millones cada uno. Del 17o. Al 32, $11 millones y del 33o al 48o, $9 millones.

Además, cada selección va a recibir $12.5 millones de dólares. Cada una recibirá $10 millones de dólares y $2.5 millones de dólares, “como dinero de preparación”.

El deporte del futuro en EE.UU.

Así las cosas, los analistas económicos predicen que el futbol-soccer será el deporte del futuro en USA.

“El día del partido Portugal-Colombia, ese día cambió todo. Estamos frente a una nueva aventura deportiva”, aseveró un comentarista económico.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios..