- El poderoso matrimonio del nuevo dueño de Movistar con la heredera de la marca de lujo Louis Vuitton

La esposa de Xavier Neil, quien le compró a telefónica su red móvil, es hija del dueño del emporio de lujo Luis Viuton y es alta ejecutiva del grupo LVMH y Dior

A la fortuna personal de Xavier Niel avaluada en 15.100 millones de dólares, se le suma la de su esposa Delphine Arnault, hija del empresario más rico de Francia, Bernard Arnault, - cuya una fortuna familiar estimada USD 197,8 mil millones es la novena del mundo según Forbes- y quien trabaja en una de sus marcas líder, como vicepresidenta ejecutiva de Louis Vuitton, además de ser además de desempeñarse como presidenta y directora ejecutiva de Dior.

La pareja tiene dos hijos pequeños Elise y Joseph, Xavier Niel es también padre de John y Jules a quienes está formando para tomar las riendas del emporio familiar. En febrero pasado se quedó con la totalidad de Movistar Colombia que le pertenecía a Telefónica España y al gobierno de Colombia, por la que pagó $ 856 mil millones.

Ya había hecho una movida similar para quedarse con la operación en Chile donde acaba de estar con sus dos hijos mayores, John y Jules, de 26 y 24 años, nacidos de su primer matrimonio con Catherine Samama. Viajaron desde París donde residen con el propósito fundamental de fue participar en un encuentro reservado con la comunidad empresarial franco-chilena.

John Niel, Xavier Niel, Cyrille Rogeau embajador de Francia en Chile y Jules Niel en Santiago en junio de 2026

Su estrategia en Millicom y prepara a sus herederos en el corazón de sus negocios globales

A través de su holding NJJ Capital, Niel se convirtió en 2023 en el mayor accionista de Millicom, una empresa de telecomunicaciones con sede en Luxemburgo, que ha crecido mediante adquisiciones hasta consolidarse como una de las más grandes de América Latina.

La compañía opera bajo la marca Tigo, ofreciendo servicios móviles y de banda ancha en Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Bolivia, Paraguay y Chile. Esta expansión regional se ha intensificado de manera significativa en los últimos meses, tras la adquisición de participaciones y activos de las filiales del grupo español Telefónica en Ecuador durante octubre de 2025 y en Colombia y Chile en febrero de 2026.

Tras dichas inversiones, el grupo ha implementado una agresiva estrategia de optimización operativa en la región que incluye planes de retiro voluntario masivos y una fuerte reducción de personal.

El origen de una fortuna forjada en la tecnología

Xavier Niel, cuya fortuna personal está evaluada en 15.100 millones de dólares, nació en 1967 en el seno de una familia francesa de clase media, conformada por un padre abogado en un laboratorio farmacéutico y una madre contadora.

Tras estudiar en un colegio católico privado en París, Niel se inició a temprana edad en el mundo del emprendimiento informático y el desarrollo de servicios de datos, una pasión que despertó luego de recibir una computadora como regalo de Navidad a los 15 años.

Forjó su primera fortuna en la década de 1980, tras abandonar sus estudios universitarios para crear servicios de entretenimiento y salas de chat erótico dentro de Minitel, la red telemática pionera en Francia. Posteriormente, en 1993, cofundó WorldNet, el primer proveedor de acceso a internet para el público general en su país, liderando la firma durante siete años hasta venderla en el año 2000 por más de 50 millones de dólares, en pleno auge de la burbuja punto-com.

A los 33 años ya era millonario. Este capital inicial y la experiencia acumulada le permitieron fundar en 1999 el gigante de telecomunicaciones móviles Iliad, que opera comercialmente bajo la marca Free y se posiciona como uno de los mayores proveedores de internet en Francia.

En 2010, expandió su faceta de inversionista al cofundar Kima Ventures con el objetivo de financiar entre 50 y 100 nuevas empresas anualmente a nivel global, convirtiéndose en uno de los inversores ángeles más prolíficos del mundo. A través de NJJ Capital, adquirió en 2014 el 55 % de Monaco Telecom y posteriormente tomó el control de Orange Switzerland, rebautizada como Salt Mobile, sumando múltiples firmas de telecomunicaciones en el continente europeo.

Niel se mantiene como presidente y mayor accionista de este grupo, donde además implementa un riguroso proceso de formación para sus dos hijos mayores, Jules y John, quienes asisten todos los lunes a un almuerzo de trabajo con el equipo directivo en la sede central de la corporación.

Xavier Niel se ha dedicado a involucrar a sus dos hijos mayores John y Jules Niel Samama en sus negocios

Diversificación empresarial y el relevo generacional

Más allá de la tecnología, el portafolio de inversiones de Niel abarca sectores tan diversos como los medios de comunicación, el entretenimiento y el mercado inmobiliario. Es copropietario del prestigioso Grupo Le Monde, editor del diario homónimo y diversas revistas.

Además, adquirió el 100 % del Grupo Nice-Matin, del diario France-Antilles y de Paris-Turf, la publicación líder en carreras de caballos, un sector en el que también ha participado de forma directa como propietario de ejemplares de renombre.

En el ámbito de los bienes raíces de alta gama, desde 2020 acumula acciones en la multinacional Unibail-Rodamco-Westfield y posee los derechos musicales de reconocidas composiciones globales como "My Way" tras comprar Jeune Musique en 2009.

Alianzas empresariales más allá del matrimonio con la hija del dueño del grupo LVMH

El matrimonio con Delphine Arnault ha tenido efectos empresariales. En alianza con el grupo LVMH, comparte la propiedad de la exclusiva cadena de hoteles de ultra lujo Cheval Blanc. En 2016 protagonizó una de las mayores transacciones inmobiliarias privadas en la historia de París al comprar el histórico Hôtel Lambert en la Isla de San Luis por más de 226 millones de dólares, un espacio edificado en 1640 que planea utilizar como sede de su fundación cultural.

La continuidad de este imperio familiar se apoya por ahora en la incorporación de sus hijos mayores a la gestión ejecutiva. Jules, graduado de ESSEC Business School en Francia y de la Universidad Bocconi en Italia, se desempeña desde 2023 como asociado de inversiones en NJJ Telecom Europe y fue nombrado miembro de la junta de accionistas de Millicom en septiembre de 2024.

Por su parte, John fue integrado formalmente en 2025 a la junta de la inmobiliaria Unibail-Rodamco-Westfield. Con una sólida combinación de discreción, competencia técnica y visión estratégica de largo plazo, ambos jóvenes asumen un papel fundamental en la supervisión y continuidad del patrimonio global de su padre, Xavier Niel.

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