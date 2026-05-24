- El gigante europeo Millicom avanza en recortes de personal en América Latina

Tras expandir fuertemente su presencia en América Latina en los pasados seis meses mediante la adquisición de participaciones y activos de las filiales del grupo español Telefónica en Colombia (febrero 2026), Ecuador (octubre de 2025), y Chile (febrero de 2026), el grupo global Millicom implementó una agresiva estrategia de reducción de personal y planes de retiro voluntario masivos en la región.

De acuerdo con reportes de medios españoles, la desvinculación de cientos de trabajadores ha generado un impacto financiero significativo en sus cuentas corporativas, acumulando un costo de USD 112 millones en indemnizaciones. Los montos de estos pagos varían considerablemente de acuerdo con el país y la modalidad de salida, destacándose el caso de Colombia, país que representaría el 50 % de la totalidad de este gasto regional.

Plan de jubilaciones voluntarias y despidos

En territorio colombiano, luego de que Millicom se adjudicara en enero el 100 % de Tigo-UNE al comprarle a su socio Empresas Públicas de Medellín (EPM) su participación del 50 %, y de que concretara en abril la compra de Movistar Colombia (Coltel) al adquirir las participaciones de Telefónica (67,5 %) y el Estado Colombiano (32,5%), la empresa abrió un Plan de Retiro Voluntario que ofreció a los empleados una bonificación de hasta 30 días de salario por cada año completo de labores, y de 15 días para fracciones inferiores a seis meses.

Hasta la fecha, bajo este esquema de jubilaciones voluntarias se han desembolsado aproximadamente USD 26 millones, a los que se suman otros USD 40 millones derivados de cientos de despidos directos. Las cuentas correspondientes al primer trimestre de 2026 presentadas por Millicom ante el regulador estadounidense del Nasdaq en Estados Unidos reflejan un impacto de USD 65 millones en costes de indemnización laboral, una cifra que forma parte de su estrategia integral de reducción de gastos y enfoque eficiente tras la compra del negocio en Colombia.

Por su parte, el plan de optimización en Chile significó para Millicom un desembolso cercano a los USD 21 millones destinados a indemnizaciones y planes de retiro. Esta medida redujo la plantilla laboral del país austral en un 35 %, lo que equivale a cerca de 1.130 empleados de los 3.236 que registraba al cierre de 2025. De este grupo, los despidos directos representaron algo más del 20 % del total, ubicándose en un rango de entre 700 y 800 personas, mientras que el volumen restante correspondió a retiros indemnizados de mutuo acuerdo. De manera simultánea, en el mercado chileno la compañía simplificó su oferta comercial y consiguió mitigar sus deudas en USD 85 millones.

Una fórmula que ya dio excelentes resultados en Europa

La disciplina financiera tampoco excluyó a las operaciones de Ecuador y Uruguay, mercados donde Millicom también ejecutó un recorte equivalente al 30 % de su personal de trabajo. El proceso de reestructuración en Uruguay fue incluso más profundo, al contemplar la eliminación completa de departamentos enteros dentro de la organización.

En la actualidad, Millicom (propiedad del empresario francés Xavier Niel) se erige como la gran corporación rival de América Móvil, la multinacional del magnate mexicano Carlos Slim, y le disputa el liderazgo del sector en toda Latinoamérica.

El plan estratégico de la multinacional se enfoca firmemente en optimizar el uso de la infraestructura instalada y recortar los costos operativos. Con esto, la dirección busca replicar en el entorno latinoamericano el modelo de negocio "low cost" de alta eficiencia que aplicó originalmente en Europa con la operadora Iliad, que fundara en Francia y que el año pasado duplicara sus ganancias con respecto al año 2024, pasando de 367 millones de euros a 752 millones, y que con sus 52 millones de clientes la sitúan entre los principales grupos de telecomunicaciones europeos.

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