El estado colombiano se queda sin su parte de Movistar y Petro espera recoger $ 856 mil millones con la venta del 32.5%

El francés Neil Xien de Millicon consiguió convertirse en el gran competidor de Carlos Slim en el negocio de telefonía celular y Colombia le facilitó el camino

Gobierno de Petro ha decidido oficialmente vender el 32,5 % de las acciones que el Estado colombiano posee en Colombia Telecomunicaciones (Movistar), operada por la española Telefónica a través de la sociedad Coltel, como parte del proceso de fusión que Telefónica tiene en marcha con Tigo empresa operada por Millicom con sede en Luxemburgo y cuyo socio mayoritario es el empresario francés Neil Xien.

El empresario quien tenia un propósito claro, se convirtió desde marzo de 2025 en el mayor accionista de Millicom con un 40 % de participación a través de Atlas Investissement, inversión que realizó con el objetivo de tomar el control total de Tigo, proveedor de telecomunicaciones no solo en Colombia, sino en varios países de Latinoamérica: Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Ecuador y Uruguay, ofreciendo servicios de telefonía móvil, internet y televisión bajo la marca de su matriz, Millicom.

Xavier Niel de 58 años, posee una de las fortunas más grandes de Francia estimada en USD 13.700 millones según la revista Forbes, es propietario del gigante de las telecomunicaciones Iliad, empresa matriz de Free, uno de los mayores proveedores de servicios de internet de Francia. Su cartera también incluye la propiedad de Monaco Telecom y Orange Suiza rebautizada como Salt.

El gobierno colombiano le pavimentó el camino en su propósito con la decisión de la venta, en un momento en que el gobierno Petro está buscando recursos. No se sabe cual será el destino de $ 856 mil millones USD 200 millones que espera recibir por la venta de su participación y que fue respaldada por la Comisión intersectorial para el Aprovechamiento de Activos Públicos.

Las acciones serán ofrecidas a un precio de COP 772,38 por cada una y en venta habrá más de 1.100 millones de títulos. El proceso se realizará en dos etapas: la primera estará reservada para trabajadores, pensionados, fondos de empleados y organizaciones de derechos especiales. En la segunda fase, abierta al público general, se espera que Millicom adquiera la mayoría de los títulos mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA), como parte de su estrategia para obtener el 100 % de Movistar. El pasado marzo, Millicom y Telefónica firmaron un preacuerdo para la compra del 67,5 % de las acciones que la española posee en Telefónica por USD 400 millones, lo que implicaría más de USD 214,5 millones para Telefónica luego de descuentos de deuda y capital de trabajo. El objetivo de Millicom es quedarse con el 100 % de Movistar.

La integración entre Tigo y Movistar

En Colombia, el camino de Millicom hacia la integración entre Tigo y Movistar también involucra la salida de Empresas Públicas de Medellín (EPM) de Tigo, el tercer operador móvil y de internet móvil, detrás de Claro y Movistar. Recientemente, EPM culminó la primera etapa de enajenación de su 50 % de participación. Se prevé que en 2026 se realice la segunda fase para el público general, permitiendo que Millicom avance en la compra de la totalidad de la empresa

A principios de noviembre, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aprobó la fusión entre Tigo y Movistar, aunque bajo estrictas condiciones. La principal preocupación de la superintendente Cielo Rusinque radica en que la entidad resultante, junto con Claro, concentrarán cerca del 90 % del mercado de telefonía e internet móvil en el país. Esta alta concentración representa riesgos de coordinación que podrían afectar la calidad y los precios para los usuarios, además de posibles maniobras agresivas contra operadores más pequeños como WOM, Móvil Éxito y Virgin Mobile.

