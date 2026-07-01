El equipo con el que Carlos Alonso Lucio preparó el empalme al que el Presidente electo le dio vía libre  

La recopilación de información y el diseño programático que está a la base del empalme trabajó durante tres meses bajo estuvieron bajo la tutoría de Carlos Alonso Lucio. El equipo estuvo conformado por Carolina Restrepo Cañavera, Cristian Stapper, Aline Saab, Eduardo Chávez y José Triviño. A excepción de Eduardo Chávez que entró a formar parte del grupo del empalme de medio ambiente, los integrantes de este grupo élite concluyeron la tarea, prepararon la información y la entregaron para que el trabajo del empalme, que será a contra reloj, no empezara de cero.

¿Quiénes son los duros del empalme que trabajaron 3 meses en silencio?

Carlos Alonso Lucio, proviene de una familia con raíces en el Valle del Cauca, estudio en el Liceo Francés y ha sido autodidacta. Una vida con muchas vueltas y aristas, no exentas de críticas y cuestionamientos. De joven militó en el M-19 grupo al que llegó por influencia de su tío Ramiro Lucio quien fue un influyente dirigente de la organización guerrillera. Se desmovilizó y tras la constituyente llegó al Congreso como Representante a la Cámara en el periodo 1994-1998 y, posteriormente, como Senador de la República entre 1998 y 2002.

Su recorrido se vio interrumpido por la justicia ordinaria cuando la Corte Suprema de Justicia lo condenó por los delitos de estafa y falsa denuncia, en medio de señalamientos que lo vinculaban con organizaciones de narcotráfico y paramilitarismo pero nunca ha sido judicializado por estas presuntas relaciones con ilegales. Después de un período de exilio en Cuba, regresó al país y entró a formar parte de la iglesia cristiana Casa de la Roca del pastor Darío Silva Silva junto a la ex fiscal Vivianne Morales quien fue su pareja durante años.

Carlos Alonso Lucio y Vivianne Morales mantienen una buena relación

Fue uno de los grandes activistas junto a la entonces senadora Morales, quien fue nombrada embajadora en Francia en el gobierno Duque, del Plebiscito "Firma por Papá y Mamá" que buscaba modificar la Constitución para prohibir que parejas del mismo sexo y personas solteras pudieran adoptar menores. A pesar del gran respaldo popular que obtuvo no logró las firmas suficientes. Hoy lidera el grupo de educación en el empalme.

Férreo opositor de la administración de Gustavo Petro, Lucio se integró a la campaña de Abelardo de la Espriella desde el día uno y fue uno de los expositores en el lanzamiento de la campaña en noviembre del 2025 en el Movistar Arena, convertido en el cerebro programático de la campaña. Desde esa responsabilidad construyó con el equipo élite los documentos base del empalme.

Los co equiperos de Carlos Alonso Lucio

Experiencia técnica, académica y empresarial son el común denominador del equipo coordinado por Carlos Alonso Lucio del que participa Carolina Restrepo Cañavera, la jefe de debate de la campaña del vicepresidente José Manuel Restrepo, quien en este trino explicó como se articuló el equipo de Lucio.

El empalme no comienza el martes.



Lo que comienza el martes es la etapa formal.



Detrás hay más de tres meses de trabajo serio, silencioso, riguroso e incansable, liderado por @carluciolopez, junto con Aline Saab, Eduardo Chávez, José Triviño, @cstapperb y tantas personas que,… — Carolina Restrepo Cañavera (@carorestrepocan) June 28, 2026

Abogada egresada de la Universidad Javeriana, cuenta con una especialización en Derecho Tributario por la Universidad del Rosario y una especialización en Administración de Empresas otorgada por la Universidad de Harvard. Es socia activa de la firma Restrepo Cañavera Legal y ha repartido su ejercicio profesional entre la actividad empresarial, la investigación académica y la docencia universitaria.

En el plano político, lideró la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá bajo las banderas del Movimiento Salvación Nacional, colectividad fundada por Álvaro Gómez Hurtado. Restrepo defiende la tesis de que el crecimiento económico debe ser impulsado primordialmente por la iniciativa privada, argumentando que el Estado carece de la capacidad logística y financiera para generar el empleo y el bienestar que el país demanda. Asimismo, participó como candidata al Senado de la República por el partido Centro Democrático en los últimos comicios legislativos,

Cristian Stapper Buitrago: Profesional con un doctorado en derecho público, cuya trayectoria laboral se ha enfocado en la articulación entre el derecho, el análisis económico y la gestión de instituciones estatales. Stapper cuenta con experiencia dentro del aparato estatal al haber ejercido funciones en entidades como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el liquidado Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe). Es uno de los primeros graduados de la facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, institución donde ejerce la docencia, actúa como representante de los egresados ante el Consejo Directivo y de la cual recibió el aval para aspirar al Consejo Superior de la Judicatura.

Cristian Stapper continua vinculado a la Universidad Sergio Arboleda

Eduardo Chávez: Al igual que Lucio, Chávez formó parte de la militancia del grupo guerrillero M-19 durante la década de 1970 y tras la desmovilización participó, de las elecciones legislativas y llegó al Congreso por la Alianza Democrática M-19 también en compañía de Lucio. Posteriormente, tras brindar su apoyo a la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez, se integró a su gobierno trabajando durante un año en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el ámbito local, se desempeñó además como coordinador político de la campaña a la alcaldía del economista Rudolf Hommes.

Aline Marie Saab: Recientemente graduada de la carrera de Relaciones Internacionales por la Northeastern University de los Estados Unidos, fue designada para asumir el rol de secretaria privada y asistente de Carlos Alonso Lucio dentro de la comisión. Es hija del empresario petrolero José Miguel Saab, presidente de Independence Drilling (compañía contratista con cuatro décadas de operación y cobertura en 22 municipios de seis departamentos del país) y miembro independiente de la junta directiva de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol).

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