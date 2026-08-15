- El poderoso empresario textilero paisa Samuel Bluman se estrena como funcionario público a la cabeza de Procolombia

Fue uno de los soportes junto a Jaime Uribe, el primer escogido para el cargo, que le apostaron al Tigre en Medellín y ahora dirigirá desde allí la entidad

El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció a finales de julio el traslado de la sede principal de ProColombia desde Bogotá hacia Medellín. La decisión se enmarca en su propósito de descentralizar el Gobierno nacional y llevar la presencia institucional a las regiones, destacando además el posicionamiento que ha logrado la capital antioqueña en materia de emprendimiento e innovación.

El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció una sede alterna de la Presidencia en Medellín, como parte de su compromiso con la descentralización.



También llevará a la ciudad la sede principal de ProColombia y mantendrá allí el Escudo de las Américas. pic.twitter.com/Mg4yCtRMNq — Defensores de la Patria (@defensoresco) July 22, 2026

Para liderar la entidad —luego de la postulación inicial pero fallida de Jaime Uribe— el elegido fue Samuel Bluman Levy, un reconocido empresario e industrial antioqueño. Junto con su hermano Israel y José Ignacio Molina, Bluman fundó C.I. Iblu, la empresa de maquila más grande del país, relanzada a comienzos de este año durante Colombiatex bajo la marca Glovanze.

Glovanze se define como una plataforma multisectorial que integra soluciones de financiación, logística y gestión operativa de inventarios para el sector empresarial. De esta manera, permite que las compañías se concentren en su foco de negocio mientras la firma asume la operación integral de sus inventarios.

El entorno familiar e industrial de Samuel Bluman Levy brindó su respaldo a Abelardo De La Espriella durante la contienda electoral, alineándose con los sectores del empresariado privado que apoyaron su propuesta económica y de seguridad. hijo de un inmigrante judío polaco y de una madre judía caleña de ascendencia alemana.

Samuel Bluman en Colombiatex 2026 en el lanzamiento de Glovanze como evolución de C.I.IBLU

Inició su carrera profesional en el sector textil como gerente de ventas en un negocio de confección de camisas y, posteriormente, con el apoyo de su hermano menor Israel, crearon una empresa de confección con marcas propias como Sam’s y Pierre Laroche. La apertura económica de los años noventa llevó a los hermanos a reorientar su modelo de negocio hacia la producción para terceros.

La historia del empresario puede leerla aquí: Los poderosos Bluman, los hermanos textileros que le hacen ropa a polo, Gef, Leonisa y más

Bajo esta estrategia se consolidó la Comercializadora Internacional Iblu, convertida hoy en la mayor maquiladora de Colombia, con ventas que alcanzaron los $274.130 millones en 2025. La firma mantiene la oferta de paquete completo en el sector textil con tres plantas de producción y 600 empleados que atienden a marcas como Leonisa, Offcorss y Polo Club. Asimismo, ofrece servicios de operación logística y financiera para clientes como Grupo Éxito, Falabella, Flamingo y Estra, además de soluciones de cadena de frío para firmas como Frutinal, Operadora Avícola y Distribuidora Amazonas.

En el ámbito personal, Samuel está casado con Ana Doron Seinjet, nieta de Moisés Seinjet, fundador del Ingenio La Cabaña en el Valle del Cauca, quien aportó a la estabilidad financiera de la empresa hasta lograr su consolidación. Su hijo Daniel Bluman Doron hijo de Samuel es un equitador profesional que ha representado a Colombia en eventos deportivos y es miembro de la junta directiva de la empresa.

Actualmente, aunque los hermanos Israel y Samuel continúan como líderes principales del ahora grupo Glovanze, la presidencia fue asumida por Joseph Bluman Donskoy, hijo mayor de Israel y con dos décadas de trayectoria en la organización. Diana Molina, hija de José Ignacio Molina, es la gerente general de operaciones.

Anuncios.

Anuncios..