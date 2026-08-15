- Dos millones de 'ninis' en Colombia ubican al país en un triste segundo lugar entre los países de la OCDE

Según el estudio, a quienes no terminaron el bachillerato les va mejor al conseguir trabajo que a los profesionales graduados

Durante décadas, dentro del argot popular se decía que hasta para barrer había que tener un cartón de bachiller. Sin embargo, el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reveló que, por lo menos en Colombia, eso no es cierto: la tasa de desempleo entre los jóvenes profesionales es mayor que la de los que no terminaron el bachillerato.

Sin embargo, el sorprendente dato no implica que no sea rentable estudiar en Colombia. El mismo informe revela que la brecha salarial entre los trabajadores titulados y aquellos que no completaron el bachillerato es de un 150 % a favor de los primeros.

La diferencia salarial se acorta a 30 % entre los bachilleres y los no bachilleres. Visto de esta manera, el título universitario es una herramienta que apalanca los ingresos y, por lo tanto, la calidad de vida de las personas.

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Colombia, podio de los países con mayor cantidad de “ninis”

Dentro del mismo informe, la organización también se encarga de caracterizar a los jóvenes que no cursan estudios, ni tampoco están vinculados a un trabajo, más conocidos como “nini”. Mientras el promedio en los países miembros de la OCDE es de aproximadamente 14 %, en Colombia la cifra llega a ser de un 25 %, que representan, aproximadamente, 2,6 millones de jóvenes sin ocupación permanente.

En el primer lugar, de la lista se encuentra Turquía con la tasa de jóvenes nini más alta de los países integrantes de la OCDE. En segundo lugar, está Colombia, seguida por Costa Rica y Sudáfrica. La mayor cantidad del grupo de desocupados está conformado por mujeres, que llegan a ser 1,76 millones del total.

Al mismo tiempo que la tasa de desempleo en jovenes es de las más altas del mundo, la tasa de natalidad ha disminuido a tasas históricas.

Por su parte, en La Guajira, Cauca y Nariño la tasa de mujeres nini alcanza a estar entre 75 % y 82 %. Cifra que se agudiza en zonas del sector rural, donde la falta de oportunidades incentiva el abandono de los estudios y desmotiva la intención de conseguir un trabajo formal.

Sin embargo, no se puede decir que las mujeres nini no hagan nada. Por el contrario, revela las profundas desigualdades que enfrentan. Según la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT), las mujeres dedican 7 horas y 55 minutos diarios a actividades de trabajo no remunerado.

Dicho panorama se empeora cuando consiguen trabajo remunerado, pues en promedio su ocupación diaria alcanza jornadas de 14 horas y 49 minutos en total.

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