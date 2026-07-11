- Así logró Sonsón multiplicar por diez su producción de fresas y convertirse en fenómeno agrícola paisa

Pasó de exportar 40 a 400 toneladas en un año gracias a la alianza entre campesinos, privados, la Alcaldía y la Unidad para las Víctimas

Sonsón, tierra profundamente arraigada en la historia de la colonización antioqueña y cariñosamente apodada como “la madre fundadora de municipios”, está protagonizando una verdadera revolución en su campo: ha registrado un crecimiento agrícola sin precedentes, pasando de exportar 40 toneladas de fresas en el año 2023 a alcanzar 400 toneladas el año pasado.

El crecimiento del negocio de las fresas no para en Sonsón. En 2026, ya se reporta un estimado consolidado de 350 toneladas, lo que hace pensar que en diciembre se volverán a batir los récords de los últimos años. Dicho incremento no es una casualidad aislada, sino el resultado directo de una estrategia de proyectos productivos sostenibles, que articula con éxito los esfuerzos de las comunidades rurales, las entidades públicas y el dinamismo del sector privado.

Fortalecimiento técnico e inversión social

Las veredas de San Francisco, Manzanares Arriba, Tasajo, Manzanares Centro, Río Arriba, Roblalito A y Roblalito B viven el fortalecimiento técnico y operativo de sus cultivos gracias a la colaboración institucional. Allí, familias rurales, muchas de ellas en condiciones de vulnerabilidad, se han beneficiado de forma directa mediante la entrega de insumos agrícolas de primera calidad y material vegetal idóneo para el establecimiento de parcelas tecnificadas. Cada una de estas parcelas adjudicadas cuenta con un promedio de 3.000 plantas de fresa por familia, optimizando el espacio y los recursos para garantizar un rendimiento constante.

Los procesos de dotación y asistencia integral han demandado una inversión superior a los $ 780 millones, una cifra que proviene del trabajo articulado entre la Unidad para las Víctimas, la Alcaldía de Sonsón y las propias comunidades beneficiarias, bajo la premisa del desarrollo rural y la restitución de oportunidades económicas en el campo.

Frutinal: Alianza estratégica y desarrollo empresarial

En este engranaje comercial ha sido fundamental la participación de Frutinal, empresa agroindustrial que no solo aportó el material vegetal adecuado para los cultivos, sino que asumió el compromiso de acompañar el diseño y fortalecimiento de los canales de comercialización. Con dicho respaldo, se les otorgó a los productores locales condiciones estables para la comercialización de sus cosechas, mitigando los riesgos tradicionales de la intermediación como el hecho de que una parte considerable de los ingresos quedará en manos de terceros que no participaron en la siembra y sus riesgos.

Frutos Típicos Nacionales S.A.S., conocida bajo el nombre comercial de Frutinal, es una empresa de origen paisa constituida formalmente en octubre de 2013. Su fundador y actual gerente general, John Jairo Patiño Ayala, decidió transformar la tradición del agro familiar en un motor dinámico capaz de dinamizar la economía del oriente Antioqueño, enfocándose en la producción, transformación y comercialización de frutas.

Además, ha tejido alianzas de valor con familias productoras rurales que encuentran en este ecosistema su principal fuente de ingresos. Con su sede principal en el municipio de Rionegro (Antioquia), Frutinal opera desde el Centro Empresarial Multicentro, un punto logístico estratégico dada su cercanía con el Aeropuerto Internacional José María Córdova.

En el año 2019, la compañía dio un salto cualitativo al inaugurar una planta procesadora de pulpas tecnificada que permite el aprovechamiento del 100% de la fruta fresca. En cuanto al manejo del cultivo, la fresa se cosecha con una frecuencia de dos veces por semana, extendiéndose hasta tres recolecciones semanales en los sistemas hidropónicos.

Tras la cosecha, la fruta pasa por rigurosos filtros de selección basados en tamaño y uniformidad para ser destinada a la venta directa como entera fresca, congelada entera, troceada o procesada en pulpas naturales altamente apetecidas en la región para la preparación de jugos, batidos y repostería. Además, tienen la ventaja de no usar conservantes de ningún tipo.

Además de fresas, Frutinal comercializa en frío mora, fresa, guanábana, maracuyá, mango, guayaba, piña, lulo, agraz y tomate de árbol sembrados por campesinos de la zona. John Jairo, uno de ellos, tuvo su primer cultivo de fresa a los 14 años. Por esos días, la producción se vendía en la Central de Abastos.

Ahora, con la consolidación de la empresa de la mano del Grupo Éxito, tras acordar proveeduría estable que le permitió programar sus siembras con anticipación al tener garantizada la compra futura de la producción, John Jairo y decenas de campesinos más cuentan con un sistema de comercialización favorable.

La calidad de los procesos la llevó a ser reconocida como el mejor productor de frescos del Grupo Éxito en 2018. En la actualidad, la empresa se ha consolidado como proveedora grandes superficies como Makro, Euro Supermercados, Megatiendas, PriceSmart o Supermu, complementando con alianzas logísticas para despachar fresas congeladas de forma inmediata a través de aplicaciones como Rappi.

Liderazgo institucional y diversificación del campo

Bajo el liderazgo del alcalde Juan Diego Zuluaga, la administración municipal de Sonsón ha impulsado con el desarrollo agrícola y el bienestar de las comunidades rurales priorizando el fortalecimiento del campo como el principal dinamizador social y económico del territorio.

El caso de éxito de la fresa complementa un portafolio agrícola municipal sumamente competitivo y diversificado, ya que Sonsón es actualmente el único municipio de todo el departamento de Antioquia donde se produce higo a escala comercial.

Así mismo, se posiciona como uno de los principales epicentros de producción y exportación de aguacate hass en Colombia, un dinamismo agroindustrial que motivó el establecimiento en el municipio de una de las plantas de empaque clave de la firma AvoPak, cuya sede principal se encuentra en La Ceja, consolidando a Sonsón como un exitoso territorio de desarrollo rural integral.

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